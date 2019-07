Mick Jagger cumple 76 años: recordamos sus mayores éxitos | FOTOS y VIDEOS

Su reciente cirugía al corazón no detiene a Mick Jagger, quien a sus 76 años todavía se mantiene vigente como uno de los mayores íconos del rock and roll.

Sin embargo, a mediados de mayo, Mick Jagger reapareció en las redes sociales y anunció su regreso junto a los Rolling Stones para culminar la gira “No filter” (2019) desde el 21 de julio en Chicago, Illinois.

Durante sus más de 50 años, la banda ha sufrido diversos cambios de integrantes, aunque Mick Jagger siempre se mantuvo como voz principal, esto pese a las cuatro producciones que grabó en solitario.

Con los Rolling Stones, el icónico cantante acumula 20 discos grabados de los cuales hemos seleccionado los temas más populares. ¡Aquí vamos!

She's A Rainbow (1967)

Uno de los clásicos de Mick Jagger y los Rolling Stones y bastante popular en su época. El sonido del piano es un clásico y los vientos estuvieron a cargo de Paul Jone de Led Zeppelin.

Miss You (1978)

En medio de una crisis de popularidad por la aparición de bandas como Queen y Led Zeppelin, a Mick Jagger se le ocurrió este tema con “onda” disco y vaya que le resultó.

She's So Cold (1980)

Clásico de Mick Jagger y Keith Richards, figuras máximas de los Rolling Stones. Un dato curioso del tema es que se editaron dos versiones: una para las radios y que no incluía una palabra subida de tono y otra en el lado B del disco.

Angie (1973)

También escrita por Mick Jagger y Keith Richards, el tema habla de un amor perdido. Se especula que la canción habría sido creada a Angela, exnovia de David Bowie o a la actriz Angie Dickinson, versiones desmentidas por el vocalista de los Rolling Stones.

Gimme Shelter (1969)

Escrita por Keith Richards, es considerada por muchos de sus seguidores como la canción más oscura de la banda. Al parecer, al guitarrista de los Rolling Stones sintió que nada tenía sentido y lo supo transmitir en una canción.

Love Is Strong (1994)

Fue una especie de tema salvador para los Rolling Stones en medio de una época en la que no lograban pegar con los gustos musicales. La voz de Mick Jagger y la potencia rockera hicieron de este tema y el disco en sí un gran trabajo.

Sympathy For The Devil (1968)

Considerada como una de sus mejores grabaciones, Mick Jagger dice en la canción ser el responsable de varios hechos históricos como la crucifixión de Jesús, la Segunda Guerra Mundial, entre otros.

Paint It, Black (1966)

Uno de sus temas más conocidos, habla de una persona triste en un funeral y juega con metáforas basadas en colores. Sin duda, la inclusión de un sitar instrumental y lo hecho por Mick Jagger y Keith Richards los consolidó como los focos creativos de los Rolling Stones.

Start Me Up (1981)

Tema que nación de unas sesiones de estudio en Munich. Posteriormente se jugó con esta base, cambiando la letra agregando algunos efectos. El riff inicial es clásico en la guitarra de Keith Richards al igual que la batería de Charlie Watts.

(I Can't Get No) Satisfaction (1965)

Es, quizás, el tema más conocido de la banda. Todo nació con la grabación de Keith Richards en medio de una noche. El mismo guitarrista de los Rolling Stones dijo haber despertado con el riff y, posteriormente, Micky Jagger ideó la letra

Don't Stop (2002)

Puede que sea el último gran sencillo de los Rolling Stones. Lanzado en 2002 como parte de su álbum recopilatorio “Forty licks”. El tema fue compuesto por Mick Jagger durante su etapa de solista y habla de un duro romance entre el protagonista y su amante.