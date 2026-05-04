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Midori se presentará el 21 de mayo en el Teatro Municipal de Lima, interpretando el Concierto para violín de Piotr Ilich Tchaikovsky junto a la Filarmónica Teresa Quesada.
Midori se presentará el 21 de mayo en el Teatro Municipal de Lima, interpretando el Concierto para violín de Piotr Ilich Tchaikovsky junto a la Filarmónica Teresa Quesada.
Por Redacción EC

En 1982, durante una gala de Año Nuevo de la New York Philharmonic, el director Zubin Mehta presentó a una invitada inesperada: una niña japonesa de once años que sostenía el violín con naturalidad desconcertante. Esa niña era Midori, y lo que pudo haber sido un gesto simpático terminó convirtiéndose en el inicio de una de las trayectorias más consistentes de la música clásica contemporánea.

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