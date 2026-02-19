Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La idea no salió de un laboratorio ni de una oficina de marketing. Nació en plena pandemia, de una conversación entre amigos. “Deyvis Orosco soñaba con que su papá apareciera en el escenario, aunque fuera en un video. No sabíamos cómo hacerlo. La idea quedó flotando”, cuenta Julián Zucchi.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

Mientras unos le temen a la IA, actor argentino en Perú Julián Zucchi la usa para “revivir” famosos. ¿Y la ética? Él responde
Música

Mientras unos le temen a la IA, actor argentino en Perú Julián Zucchi la usa para “revivir” famosos. ¿Y la ética? Él responde

Shakira celebra el Año Nuevo chino en mandarín y deja entrever que realizará gira en Asia
Música

Shakira celebra el Año Nuevo chino en mandarín y deja entrever que realizará gira en Asia

“La química fue inmediata”: Mayra Goñi y Rodrigo Brand dan detalles de “Valentina valiente” y cuentan la verdad de la relación que los une tras bambalinas
Famosos

“La química fue inmediata”: Mayra Goñi y Rodrigo Brand dan detalles de “Valentina valiente” y cuentan la verdad de la relación que los une tras bambalinas

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados
Luces

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados