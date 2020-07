Mike Bahía empezó su carrera como solista con el pie derecho, luego del estreno de su sencillo “Buscándote”, hace ya seis años. Por entonces, el cantante colombiano era un joven que, bajo la luz del sol y la frescura de la playa, le cantaba al amor acompañado de su guitarra. La muchacha a la que le dedicaba sus mejores letras en aquel videoclip ─y en la vida real─ resultó ser la también artista Greeicy, con quien compartió muchas otras canciones de su repertorio como “Amantes” y “Esta noche”, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del ámbito musical.

Desde la finca que comparten a las afueras de Medellín, ambos preparan sus próximos discos como solistas; mientras que Mike anuncia el estreno para este viernes de su nueva canción “Cuenta conmigo” al lado de Llane, PJ Sin Suela y Mozart La Para. En el que adelanta como un tema “full reggae”, el músico de 34 años asegura combinar lo mejor del sonido colombiano, puertorriqueño y dominicano. Así lo dijo en diálogo con El Comercio, en el que se animó a adelantar el contenido de su esperada producción y a confesarse sobre la importancia de Greeicy en su carrera.

REACTIVAR LA MÚSICA

“Los artistas tenemos que movernos, estar en cero no es bueno para nadie”, señala Mike Bahía sobre el reinicio de actividades artísticas alrededor del mundo en medio de la actual pandemia. Tal es así que el caleño regresa de lleno al género que marcó sus inicios con la llegada de su próximo sencillo “Cuenta conmigo”; el cual deja atrás los incipientes pasos que alguna vez dio en la salsa y el rock. Y aunque no descarta probar otra vez nuevos sonidos como el de la bachata y la kizomba, está enfocado en ofrecer música fresca y novedosa.

“Hice mucho rock y funk con una banda mucho tiempo, pero en mi carrera como solista me fui por el raggae pop y fue porque quería que me escucharan y que se me abrieran puertas a nivel internacional”, afirma. Por ello, el videoclip del nuevo single compuesto durante la cuarentena no solo pretende enganchar con el público desde lo rítmico, sino también desde su letra. “Lo más lindo que podemos darle a alguien es nuestro tiempo, decirle que cuenta con nosotros, y este es el mensaje más sincero que tiene la canción”, dice.

AMOR Y PROFESIÓN DE LA MANO

Si existe alguien a quien Mike Bahía le quiere decir siempre que cuenta con él, es sin duda Greeicy. La joven quien asciende en la industria musical con su carrera independiente es una de sus mayores inspiraciones y la principal destinataria de cada una de sus canciones. “Me hace sentir honesto cantar algo que siento y que estoy viviendo”, confiesa el músico sobre las letras de amor que compone; sin dejar de reconocer que las canciones de despecho también son “muy bacanas”, “porque yo antes de estar feliz viví el despecho y fue muy importante para construir la persona que soy hoy”.

Vivir lo que canta es tan importante para el intérprete de “Buscándote” que no se imagina una trayectoria sin el respaldo de su compañera. “El mejor socio que puede tener uno es su pareja, con la que amanece todos los días, con la que despiertan, con la que se acuestan”, asegura. No por nada viene acaparando titulares tras tatuarse el rostro de Greeicy en su pierna, al mismo estilo que Camilo y Evaluna; y a pesar que este acto pueda ser cuestionado por algunos, Mike tiene claro que su vínculo con ella va más allá de las opiniones.

“Yo empecé mi carrera de cero junto a ella, antes que ella cantara; después, fui parte de su proceso musical que me ha sumado un montón también. Somos un equipo y es la mejor socia que tengo”, menciona seguro; sin negar que la popularidad de ambos le ha traído ciertos beneficios. “Para ser famoso de alguna manera también me sirve, no puedo decir que no, mi novia es famosa y hace música; pero hay una cosa muy bonita y es que nos hemos hecho juntos, como artistas y como personas”, explica.

Mike Bahía y Greeicy Rendón se encuentran afrontando la pandemia del coronavirus desde su finca en Medellín. (Foto: Instagram)

Este trabajo en conjunto se expresa en su forma de retroalimentarse en el proceso creativo que mantienen. ”Siempre le doy play a una canción para ver su reacción. Cuando ella graba algo, de la misma manera (...). Le doy melodías, le ayudo a poner palabras; casi siempre trabajamos en conjunto, somos un gran equipo”, concluye Mike Bahía.

