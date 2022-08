Mike Bahía está en la mejor etapa de su carrera y su vida. El carisma del cantante colombiano le ha valido un apoyo férreo entre sus seguidores, que se han transformado en otra familia por medio de las redes sociales. En ese marco, está próximo a lanzar su tercer álbum de estudio.

“Mi primer álbum se llamó ‘Navegando’, el segundo ‘Contento’ y este próximo se llamará ‘Contigo’. Es una frase que tiene tres colores, el azul, amarillo y rojo, respectivamente. Esos también son los colores de mi bandera y esa es idea desde que empezó. “La falta” es el primer sencillo del álbum que canto junto a Carin León, y tiene otras nueve canciones que están prácticamente listas. El disco tiene una música increíble y también diferentes géneros”, contó el cantante a El Comercio como parte de su visita al Perú por el reciente Juntos en concierto.

El artista es particularmente popular en este país por su participación como juez en “La Voz Perú”, donde fue uno de los cuatro entrenadores. Bahía recuerda esta experiencia como una “gran oportunidad” que le brindaron para crecer como profesional, y agradece el apoyo que recibió de los espectadores. “Me han hecho creer el cuento de que soy un artista internacional. Perú ha sido de los primeros países en apoyar mi carrera musical, me dieron mucha confianza y fortaleza”.

—Empezaste tu carrera haciendo covers. Si miras hacia atrás, ¿cómo te sientes en este momento de tu vida?

Me siento muy contento del camino que he recorrido, cada canción me ha ido acompañando en el trayecto, así como en las promociones que me llevaron a conocer a toda mi gente en los conciertos. Desde un cover hasta hoy, ha sido fantástico encontrarme con la música siempre desde el lado de la felicidad y estar contento. Y hoy me siento muy realizado musical y personalmente.

—¿En algún momento la fama tuvo algún efecto negativo sobre ti?

No lo creo. Lo que sí me ha sucedido es tener desencuentros con el ego, tuve que trabajar en algún momento en eso. Hubo momentos en los que llegaba a subir inseguro al escenario porque no podía enfrentarlo de una manera positiva y más bien se tornó contra de mí. Luego tuve que combatirlo para lograr subir al escenario a cantar mi música creyendo en mí. Entendí que sentirme seguro al subir al escenario, no significa que soy un egocentrista, y la gente me ayudó mucho con eso, porque cuando cantaba mis canciones me hacían sentir feliz y esa felicidad se transmitió a lo largo de mi carrera.

—Eres un gran exponente del género urbano, pero iniciaste queriendo hacer rock. ¿Ese sueño sigue vivo?

Sí, pero hoy que vivo de la música y hago varios géneros, me he dado cuenta al final el género no es tan importante. Solo en mi top 5 de canciones más reproducidas tengo una bachata, una kizomba, etc. Ahora disfruto las canciones más, entendiendo que cada una tiene su una rítmica y armónica diferente. En “La Falta”, mi último disco, se van a encontrar también con diferentes géneros y se van a dar cuenta que estoy haciendo música que en el segundo disco no hice. Tal vez canciones que de momento tengo canciones que me gusta cantar.

—Y entre los artistas peruanos, ¿hay alguno con quien te gustaría colaborar?

Hay varias artistas peruanas a las conozco y admiro. Está Daniela Dancourt, la maestra Eva Ayllón y Renata [Flores], las aplaudo desde lejos y me generan mucha admiración. Sí siento que podría hacer una colaboración con algunas de las que mencioné u otras, porque al final la música te va uniendo y siempre estoy abierto a nuevas colaboraciones.

—Dentro de tus colaboraciones recientes, “Att: Amor”, junto a Greeicy es quizá de las más queridas por tus seguidores. ¿Qué los llevó a crear el tema?

La canción la había hecho con Greeicy hace mucho tiempo, cuando buscábamos la manera de darle la noticia a la gente que estábamos embarazados. A mí se me ocurrió que era un gran tema porque no todo el mundo recibe un bebé tan bien como nosotros, que fue con mucha tranquilidad, sino que hay demasiados temores, tabúes y cambios. Por eso es que hay ese mensaje motivador para las personas que sienten que la vida les va fallando, les cuesta levantarte o no tienen razones para continuar. La letra te va contando todo lo que puede ser un día difícil, y la conclusión final es que siempre que hay amor se acaban los temores y tienes más fortaleza. Yo creía que era una muy buena canción para musicalizar ese momento de mi vida junto al revuelo que genera una noticia como esta.

—La llegada del primer hijo muchas veces genera crisis en las parejas. ¿Cómo están afrontando esta nueva etapa de su vida?

No hemos tenido desencuentros, por lo menos hasta ahora siento que sí nos preparamos para este momento. Aun así, sé que es un momento difícil porque un bebé necesita mucho de nosotros. Generalmente solemos estar acostumbrados a necesitar desde el “yo”, desde una perspectiva egoísta, pero en el ejercicio de compartir los cuidados del hijo, te encuentras con tu pareja y yo creo que estoy con la persona correcta, así como creo sentir lo mismo de parte de ella. Aunque finalmente eso solo lo sabremos con el tiempo, todo este proceso ha sido un reto muy grande, pero también una felicidad enorme.

—¿Atentó contra tu paz la controversia causada por los rumores de infidelidad de tu parte?

Me llamó la atención, pero no se robó mi paz, no tuvo ese lugar. Al igual que todo el mundo, me sentí muy sorprendido. Pienso que esa noche [de su concierto en Trujillo] fue un momento muy especial para mí, fueron casi siete mil personas que yo no esperaba siendo un concierto en solitario, y es por eso por lo que se robó mi atención. Obvio me generó una sensación de disgusto, pero es de las cosas que no controlas cuando eres famoso, tu nombre lo puede mencionar cualquier persona.

—Si la noticia tuvo tanto revuelo es porque en redes sociales los seguidores de ambos aprecian mucho la relación. ¿Cómo lograste equilibrar tu vida amorosa tanto en el espacio público como en el privado?

Yo siento que cada pareja tiene su historia de amor y nosotros a través de la música hemos contado mucho, por eso la gente conoce lo que hemos pasado. Creo que la admiración es muy importante, y que te importe el éxito o el fracaso de tu compañero, eso ha sido muy relevante en nuestra historia, porque cuando miro para atrás me doy cuenta que hemos caminado mucho juntos. No hemos ido uno o el otro por su lado, y eso se ve tanto a nivel personal como profesional. Pienso que una persona no puede ser plena pensando solo en sí misma, sino que debe ser feliz en conjunto.