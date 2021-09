Conforme a los criterios de Saber más

Desde Colombia, Mike Bahía recuerda cada momento que pasó en Perú tras participar como entrenador en el programa de Latina “La Voz Perú”. Asimismo, se encuentra entusiasmado ante el próximo estreno de su nuevo sencillo “Colorao” en colaboración de Lenny Tavárez, que forma parte de su segundo disco de estudio “Contento” que lanzará a finales de año.

Michael Egred Mejía, verdadero nombre de Mike Bahía, habló con El Comercio sobre su futuro musical y lo alegre que está por mostrar nuevo contenido a sus seguidores. “Yo tengo tres tipos de canciones: la romántica, la de despecho y la de buena vibra”. “Colorao” está en dentro de esta última.

Alrededor de dos meses le ha tomado trabajar en esta nueva canción junto a su compañero Tavárez. “Con él hay mucha afinidad, nos conocemos hace mucho tiempo. Sigue siendo la misma persona humilde, constante, trabajadora detrás de ese badboy que es el hombre. Me gustó mucho la opción de trabajar con él y siento que todo fluyó con mucha naturalidad”.

Su nuevo álbum “Contento” será lanzado en noviembre e incluirá canciones como “Cuenta conmigo”, “Quiéreme”, “La Rutina” y “Colorao”. “Ya viene una o dos canciones más antes de lanzar el álbum completo que son un regalito que les tengo preparado”, adelantó el colombiano.

Sus días en Perú

El cantante de 35 años fue entrenador de “La Voz Perú” que se estrenó el pasado 14 de junio y desde entonces se convirtió en el jurado más querido por el público. Mike Bahía siente que ha logrado aportar de manera positiva al programa y principalmente a los concursantes.

“Yo fui participante (de “La Voz Colombia”) en el 2014. Me fue bien, pero en la batalla salí. Entonces, es una manera muy bonita poder -a través del ejemplo- enseñarles que se puede, que todo lo que tú te propongas, lo puedes lograr. Hay que aprovechar el impacto positivo que tiene el programa; en vez de salir a lamentar la salida del programa, salir a trabajar que fue lo que yo hice”, recuerda.

El día de la gran final, Mike decidió brindar un poco del amor que había recibido de sus fans peruanos. Por temas de bioseguridad por el COVID-19, el canal le pidió a Mike Bahía que no se baje del auto y él se subió al techo junto a su guitarra y cantaron cerca de cinco canciones. “La verdad fue muy bonito. Les devolví un poquito del cariño que me han dado. Fue muy auténtico y creo que es la mejor manera de agradecerles tanto cariño que me ha dado tu país”.

Mike Bahía logró ver los adelantos de “La Voz Senior” durante los recesos en la grabación del programa y también recibió comentarios por parte de Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Tony Succar. “Me contaron un poco y me pareció fascinante. Siento que es un programa que tiene mucho por enseñarnos a los peruanos y a todo el mundo porque honrar a nuestros padres y a nuestros ancestros es lo más lindo que podemos hacer. Es como darle amor a las raíces de un árbol”.

En ese sentido nos comentó que su padre fue quien le enseñó a tocar los acordes de la guitarra. “A través de él aprendí a tocar este maravilloso instrumento, me ponía esmalte de uñas de mujer en el diapasón”. También tuvo como ejemplo a su tío José, un instrumentista maravilloso como el colombiano lo describe. “Él ha sido el más musical dentro de la familia, pero ninguno se había dedicado a la música como lo he hecho yo”.

Respecto a la posibilidad de colaborar con sus compañeras Eva y Daniela, Mike Bahía reveló que admira a ambas artistas y que sí se mencionó la posibilidad de hacer una canción juntos, pero aún no se ha realizado. “Me parecen personas que transmiten gran energía y que en lo que hacen son únicas, son íconos. Se mencionó un par de ideas, pero espero que se materialicen y ustedes puedan disfrutarlo”.

La relación con Greeicy

Mike Bahía lleva más de 9 años de relación con la también cantante Greeicy Rendón. Él la ha apoyado durante su carrera y hace poco participó en el videoclip de la nueva canción de Rendón “Lejos Conmigo”, junto a Alejandro Sanz.

Sobre ello, Mike contó que esa canción nació en la casa que comparten. “Desde que nació dijimos que esa canción sonaba a Alejandro Sanz y Greeicy dijo que la cantaría con él. Sus palabras de esa niña tienen mucho poder y así fue, encontró la manera de que eso sucediera”.

Anteriormente mencionó que Greeicy la tuvo que luchar para que él sea el protagonista de su video musical. “Ella fue la que decidió que yo sea su protagonista, lo cual conlleva una cantidad de retos, pero al final lo llevamos adelante y el resultado fue maravilloso”, finalizó Mike Bahía.

