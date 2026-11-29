Resumen
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El músico Mike Love, miembro fundador de los míticos “The Beach Boys”, ha muerto a los 85 años de edad en Malibú (California) rodeado de su familia, según confirmó su publicista, Katie Altman, que no precisó la causa del fallecimiento, ocurrido el sábado.
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