Mikel Erentkun (Caracas,1965) regresa al Perú para celebrar su trayectoria musical este jueves 4 de mayo, en el Teatro Leguía, con su gira ‘Amigos de guardia Tour’. Será una celebración a la vida, al amor, a los sueños y a la amistad.

“Volveré a Lima después de cuatro años con un proyecto súper especial que reúne lo mejor de Duncan Dhu y de Mikel Erentxun. Recordaremos estos 38 años de carrera, será un encuentro inolvidable”, destaca el cantautor desde Chicago.

Su último disco, “Amigos de guardia”, es para el artista español una celebración y un punto de inflexión en su carrera. Allí hace un repaso a 35 años de vida musical, desde las primeras grabaciones con Duncan Dhu en 1985, hasta la trilogía gaditana.

“ Nunca me ha gustado mirar hacia atrás . He grabado 27 discos desde Duncan Dhu. A comienzos del 2020, justo antes de la pandemia, decidí que 35 años era una cifra bonita y que podía hacer un pequeño paréntesis, una parada en el tiempo y revisitar todo lo que había hecho hasta entonces. Empecé a llamar a mis amigos, la respuesta fue increíble, se apuntó muchísima gente. Y un disco que iba a tener un dueto, se convirtió en un disco solo de duetos. Todas las canciones están cantadas con algún invitado”, explica el intérprete de “A un minuto de ti”.

─¿Cómo llega la música a tu vida hace más de 30 años?

Siempre estuvo presente en mí. Crecí escuchando a los Beatles, Simon and Garfunkel, Cat Stevens, a David Bowie. A los doce años hice un grupo en el colegio, luego otro, y siempre fue un hobby, sin ninguna pretensión. Yo quería ser arquitecto y, de hecho, fue en la escuela de arquitectura que conocí a Diego Vasallo con quien hice Duncan Dhu. Cuando el grupo creció ya no hubo marcha atrás. La música me fue atrapando cada vez más. Afortunadamente es un oficio que no tiene edad.

─¿Te ves como Bob Dylan haciendo giras a los 81 años?

Para hacerlas hay que tener una energía que yo afortunadamente todavía tengo, pero que no sé si la tendré a los 80 años. Desde luego sí me veo grabando discos, la música siempre me va a rodear de una manera u otra.

─¿Sigues pensando que es imposible superar a Duncan Dhu?

Es imposible a nivel de éxito porque fue un grupo demasiado importante. He dado más conciertos, grabado más discos y escrito más canciones como Mikel Erentxun, pero Duncan Dhu es más famoso e importante que yo.

─¿Nunca hubo una lucha de egos?

Al principio sí, pues quería reafirmar que ya no era Duncan Dhu sino Mikel Erentxun, pero fue inútil.

─¿Es verdad que te gusta más tu voz de ahora que la de antes?

Mi voz de antes no me gusta. Por eso me gusta más mi carrera en solitario.

─En una entrevista te describías como un viejo que se resiste a modernizarse. ¿Qué opinas del uso de la inteligencia artificial como asistente para componer melodías?

Es una aberración. A mis 58 años, no quiero experimentar, no me gusta trabajar con mentalidad analógica. Compongo con guitarra, con piano, no uso Auto-Tune ni otras herramientas que la tecnología ofrece. No me parece mejor ni peor que se graben discos en habitaciones de hoteles con un ordenador, sin ningún instrumento, pero no es mi mundo ni mi lenguaje.

─¿Cómo conociste a Christian Meier y cómo fue trabajar juntos en la canción “Novia de nadie”?

Nos conocimos cuando vino a presentar una película al Festival Internacional Internacional de Cine de San Sebastián. Hubo mucha química y nos hicimos muy amigos, me llamó para cantar en su disco “Once noches” (2002). Hicimos el dueto en Nueva York, pasamos unos días maravillosos. Luego tocamos en Lima, en un concierto que él ofreció.

─¿Subirán juntos al escenario este 4 de mayo en Lima?

Lo invité, pero no puede porque está en Los Ángeles.

─Hace algunos años tuviste una angina de pecho que te llevó al hospital. ¿Cambiaron tus prioridades a raíz de eso?

Cambió mi vida completamente: empecé a hacer ejercicios, a comer saludable y dejé las bebidas alcohólicas. Pero mi cambio fue sobre todo mental. Mi vida antes giraba en torno a mi carrera musical, ahora mi familia es lo más importante.

─¿Estás trabajando en alguna nueva producción?

Estoy preparando un disco doble y variado. Tendrá piano por todos lados y girará en torno a mí, que es lo que vengo haciendo desde hace tiempo. El lanzamiento de esta producción, en septiembre de este año, marcará el inicio de un nuevo ciclo en mi carrera.

Mikel Erentxun en Lima Lugar: Teatro Leguía Dirección: Av. Arequipa 834, Lima. Fecha: 4 de mayo. Hora: 8:00 p.m. Entradas disponibles en Joinnus.com