El músico y difusor cultural Miki González, que viene celebrando 50 años de trayectoria artística, ha revelado que será operado nuevamente por el cáncer de colon que padece.

Al ser entrevistado por RPP, el cantautor aseguró que, para evitar la expansión del cáncer, su intervención quirúrgica se realizará dentro de 3 meses.

“Si no lo hago en ese tiempo ya me tendrían que abrir, porque si lo dejo más tiempo se convertiría en otro tumor. Tengo que hacer la tarea”, dijo el artista de 72 años.

Por otro lado, González relató que tras ser diagnosticado con cáncer de colon en agosto de 2022, su estilo de vida cambió y optó por lo saludable y ordenado.

“No puedo pasarme de las tres de la tarde para almorzar y no puedo saltarme las comidas, es bien riguroso el tratamiento para mantenerme vivo”, comentó.

De ese modo, el cantante reveló que por no tomar acciones inmediatas con su enfermedad, se enfrentó a retos más difíciles. Aunque el tumor no hizo metástasis, González contó que le retiraron 22 centímetros de su colon. “Estoy en peligro de extinción, pero al igual que las especies, si me protejo de la manera correcta podemos florecer”, finalizó.

El concierto de Miki González





Miki González viene celebrando 50 años de carrera musical, por lo que invitó al concierto que realizará en el Centro de Lima, específicamente en el Yield Rock Bar, el sábado 22 de junio a las 8 de la noche.

En ese sentido, se presentará junto con su banda y la agrupación de Fiorella Cava, quienes serán los invitados de su velada musical.

“Ya estar vivo es un montón. Le quiero transmitir al público que vaya a verme porque no hay garantía de que haya otra (presentación). Todos queremos que haya, pero no podemos esperar que uno va a vivir quinientos años”, comentó.