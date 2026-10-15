Milena Warthon aprovechó los minutos finales de su presentación en Costa 21, como telonera de Zayn Malik , para visibilizar los incendios forestales que afectan a distintas regiones del Perú. (Foto: Instagram / @milenawarthon)
Milena Warthon aprovechó los minutos finales de su presentación en Costa 21, como telonera de Zayn Malik , para visibilizar los incendios forestales que afectan a distintas regiones del Perú. (Foto: Instagram / @milenawarthon)
Por Redacción EC

Milena Warthon fue la encargada de abrir el concierto de Zayn Malik en Lima y lo hizo con un espectáculo de aproximadamente 30 minutos que, además de marcar un momento importante en su carrera, estuvo acompañado de un potente mensaje frente a los incendios forestales que afectan a distintas regiones del Perú.

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