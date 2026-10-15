Milena Warthon fue la encargada de abrir el concierto de Zayn Malik en Lima y lo hizo con un espectáculo de aproximadamente 30 minutos que, además de marcar un momento importante en su carrera, estuvo acompañado de un potente mensaje frente a los incendios forestales que afectan a distintas regiones del Perú.

Antes de interpretar “Warmisitay”, durante los minutos finales de su show, Milena y sus bailarinas levantaron carteles con frases como “Las latincholas protegemos los bosques”, “El Perú se está quemando” y “163 incendios en solo 40 días”. De esta manera, la cantante utilizó el espacio ante miles de asistentes para llamar la atención sobre una problemática ambiental que requiere atención urgente.

Este gesto puso el foco en los incendios forestales que afectan a diferentes zonas del territorio nacional, especialmente en el centro y sur del Perú. A través de esto, la cantante buscó visibilizar la situación y transmitir un mensaje de conciencia ambiental en medio de un espectáculo musical de alcance mundial.

Asimismo, la intervención también revalida la cercanía de Milena Warthon con su país. En una noche marcada por la emoción de compartir escenario, la artista no olvidó sus raíces e hizo énfasis en mensajes de ayuda hacia las zonas afectadas.

Por otro lado, el espectáculo también tuvo momentos íntimos y personales. Uno de ellos llegó con “Milagros”, canción que Milena dedicó a una amiga que falleció a los 14 años y que, al igual que ella, era fanática de One Direction. La interpretación estuvo cargada de recuerdos y significado.

De esta manera, los aproximadamente 30 minutos de presentación reunieron distintas facetas de la cantante: la emoción de cumplir un sueño, la conexión con sus recuerdos y su interés por visibilizar los incendios forestales.

Milena Warthon aprovechó los minutos finales de su presentación en Costa 21, como telonera de Zayn Malik , para visibilizar los incendios forestales que afectan a distintas regiones del Perú. (Foto: Difusión)

Cabe resaltar que, tras esta presentación, Milena Warthon continuará con sus actividades musicales en el país. La cantante ofrecerá un próximo concierto en Arequipa el 24 de octubre, en el Teatro Fénix. Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de Joinnus.