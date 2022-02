Milena Warthon regresa con fuerza y con una propuesta de sonido diferente a la que ya se había visto en su carrera musical. Esta vez presenta ‘La Nena’, una canción que en su letra tiene un contundente mensaje de superación tras haber salido airosa de los ataques que sufrió en las redes sociales.

La intérprete de pop andino presenta este imponente tema a ritmo de cumbia.

“‘La Nena’ es una nueva etapa para mí y para mi carrera musical. Desde ahora es más fuerte mi propósito de dar a conocer mis ideales, pensamientos y experiencias a través de mi música y mis letras. Siempre con el objetivo de revalorar la cultura andina latinoamericana, pero en adelante se abre una nueva exploración musical para mí a través de la fusión de géneros nuevos”, explicó la artista.

La cantautora nacional señala que esta nueva canción está basada en una experiencia personal, y busca con ella dar un mensaje fuerte de superación y empoderamiento, el cual puede ayudar a muchas personas como inspiración para afrontar momentos difíciles y salir adelante.

“Sin duda ‘La Nena’ es una nueva versión mía, pero sin dejar atrás a la antigua Milena Warthon, sino que la rescata y la reinventa en una persona más fuerte y segura”, remarcó la cantante.

En esta nueva etapa, la artista, que pronto cumplirá 22 años, apuesta por salirse de su zona de confort y arriesga por un nuevo género sin dejar de lado sus raíces y su proyecto principal, como es el pop andino.

“Estoy sin duda arriesgando al salirme de mi zona de confort, musicalmente hablando. Esta canción explora géneros musicales nuevos, como son la cumbia y la rumba, que traen un ritmo fresco y bailable. Siempre manteniendo como base el pop y el folklore andino latinoamericano”, remarcó.

Como se recuerda, recientemente vimos a Milena brillando en “La Voz Perú”, programa del que ha aprendido mucho, además de haber logrado muy buenas amistades.

“Atravesar por esta etapa me ha ayudado a comprender que en mi carrera musical siempre habrá gente a la que no le guste la idea de verme avanzar, pero también ha hecho evidente que cuento con toda una comunidad y seres queridos que me brindan todo su apoyo”, detalló.

Milena Warthon remarca que es mucho más que una tiktoker, como la llaman algunos detractores. Ha empezado su carrera musical hace 4 años, y viene trabajando su propuesta e imagen como artista con mucho esfuerzo, donde las redes sociales son una ventana para mostrar su proyecto.

“Este año tenemos preparado junto a mi equipo muchas sorpresas. Desde lanzamientos de nuevas canciones hasta colaboraciones que aún no puedo contarles, pero que esperamos poder sacar adelante. Lo que sí les puedo contar es que se viene una Milena Warthon mucho más empoderada y con más ganas que nunca de mostrar el folklore andino latinoamericano al mundo entero”, concluyó.

