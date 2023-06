Milena Warthon tiene claro su futuro: “Quiero ser una popstar”, nos cuenta. Ella, que comenzó profesionalmente su carrera musical con la canción “Agua de mar”, consolidará su propuesta de mezclar ritmos urbanos con sonidos andinos el sábado 17 de junio en el Gran Teatro Nacional.

La artista, que se identifica como una mujer andina por herencia familiar, es consciente de la importancia de esta presentación. Por ello, hará que este show, compuesto por artistas invitados y muchas sorpresas, sea realmente inolvidable. Sin importar que la preparación la mantenga trabajando todos los días para dar un espectáculo a la altura de las expectativas.

“Buscamos un show como si fuera el de Tini, dentro de mis posibilidades, obviamente. Yo siempre digo: ‘En mi música expreso mi cultura, pero también quiero ser una popstar’”, comenta la cantante que tiene en la mira continuar su trayectoria musical en un viaje al norte de Chile y Argentina para poder llevar su música siempre a un nuevo nivel.

El espectáculo incluirá “Agua de mar”, tema que bailará con el tiktoker Josepth Ovalle

"He tenido que esforzarme bastante para poder hacer realidad este show. Lo bueno es que la gente está emocionada, al igual que yo"





—¿Cómo fue tu camino hasta llegar al Gran Teatro Nacional?

A esto lo llamo “El viaje de Milena saliendo de la caja”. Es decir, soy yo aceptando mi identidad cultural, abrazando mi historia y a mi familia. Todo cambió desde que en 2021 salí de la pandemia y descubrí que mi vida era otra. Luego fui al casting de “La Voz”, donde me decían: “Eres la chiquita de TikTok que canta ‘Agua de mar’”. Unos años después, estuve en Viña, lo cual fue una experiencia que marcó otra etapa en mi vida, ya que empecé a madurar más rápido. Siento que si hubiera postulado unos años antes a Viña, tal vez no lo hubiera soportado. He tenido que esforzarme bastante para poder hacer realidad este show. Lo bueno es que la gente está emocionada, al igual que yo. Estamos a punto de alcanzar el sold out [hasta el cierre de este artículo, todavía hay entradas].

—Desde que comenzaste, te fue bien con los singles. ¿Por qué lanzar un disco?

Esta es la manera en la que me presento y empiezo una nueva etapa como artista. Creo que los álbumes ya no están de moda, pero para mí es un hito. No quiero decir que ya no vaya a lanzar singles, pero la idea es que sea un disco que tenga un orden para escuchar las canciones. No es lo mismo escuchar “Warmisitay” individualmente que escucharlo en el disco, ya que tiene otro significado. De esta manera, terminamos de conceptualizar el universo de Milena Warthon en sus diferentes facetas y las cosas que ha aprendido en esos años.

La línea gráfica del disco es un trabajo de Paolo Torres con el hermano de Milena Warthon

—¿Cómo cambia “Warmisitay”?

Luego del tema “Hijas del sol” junto a Eva Ayllón y Renata Flores, está “Teresita xoxoxo”, un audio de mi abuelita contándome un poco de su historia, lo que refleja la historia de muchas mujeres en el Perú y Latinoamérica. Además, funciona como la introducción para “Warmisitay”, dándole otro contexto o terminando de completar la idea de la canción. Esta es una canción muy bonita y pegajosa que a la gente le gusta, pero para mí significa mucho más. Es una demostración del amor que le tengo a mi abuela y una manera en que me identifico como una mujer andina, abrazándome a mí a través del cariño que tengo de ella.

—¿Qué otros temas tienen una historia diferente en este nuevo álbum?

Está “Azúcar”, que también es una canción muy íntima que adquiere otro sentido al integrar un pequeño audio de mí cuando era pequeña como introducción. “Ojos negros” es una canción que se aparta del tema del empoderamiento, pero tiene una historia particular. Está inspirada en la leyenda del Huascarán y Huandoy. Aún recuerdo escuchar el master final y darme cuenta de que realmente tiene otro significado. Parte de mi familia sufrió por el alud del 70, momento en que murió la mitad de la familia de mi madre. Hablar del sufrimiento de los nevados y de su amor imposible es una manera en que los perdono por haber generado tanto dolor a las personas que amo. Luego está “Milagros”, la canción más íntima del disco que me permite sanar a la Milena niña que dedicó esa canción a una persona que falleció hace mucho tiempo. Por eso me despido del disco así, con pequeños pedazos de todas las canciones que dan por concluido el musical.

Milena Warthon a sus 23 años ya consiguió ganar la Gaviota de Plata, participar en La Voz Perú y ahora presentarse por primera vez en el Gran Teatro Nacional

—¿Qué ideas quedaron fuera del disco?

Me hubiera gustado tener algún featuring más, pero por falta de tiempo no pudimos concretarlo. Sin embargo, la idea está ahí. Quiero hacer un disco Deluxe en unos meses donde pueda incluir algunas colaboraciones y cosas que no pudimos concretar en el álbum. Después de eso, quiero lanzar más música, tal y como lo hace uno de mis más grandes referentes, Rosalía, quien sacó su disco [Motomami] y al mes ya estaba sacando “Despecha”.

—Muchos se preguntan por qué no incluiste “Agua de mar”

Esa siempre será mi primera canción propia y por la que mucha gente me conoció. Pero dentro del universo de “Pop andino”, no encajaba del todo porque todas las canciones, de alguna u otra manera, hablan de empoderamiento, ya sea personal, cultural o femenino, además del aspecto sonoro.

—Sobre tu carrera musical, ¿cuál es el futuro de Milena Warthon?

No sé cuál será el siguiente material que les voy a presentar. Tal vez sea un LP o un EP, pero tiene que ser un concepto totalmente distinto y con un sonido distinto. Porque la idea de mi proyecto como artista siempre es la innovación. Sobre los temas, siempre bromeo sobre si me van a romper el corazón y luego querré hacer temas corta venas. Puede pasar de todo, en realidad. Hace poco viajé a Bolivia donde la pasé muy bien, pero también quiero viajar al norte de Argentina, a las provincias donde pueda sentir esa conexión con lo andino, al igual que en Chile, donde ya tengo un poco de experiencia.

—¿En dónde entra Franjo Antich en esta nueva etapa?

Franjo seguirá siendo mi productor, aunque más que un productor musical, es mi partner, un gran amigo que considera este proyecto algo muy importante para los dos. A veces digo que este es mi disco, pero también es el disco de Franjo, ya que él compuso conmigo casi todas las canciones. Él conoce todo mi universo y creo que tenemos muchos proyectos todavía por delante. No me limito, quiero seguir explorando nuevos sonidos. Entonces, creo que Franjo siempre va a estar para mí y yo para él porque lo admiro mucho. Me ha dado mucho y aprendo de alguien que es un genio.

Franjo Antich, el productor de Milena Warthon que logró que ‘Warmisitay’ sea un éxito. (Foto: Instagram)

—Con respecto al show, ¿qué puede esperar tu público?

Estamos terminando de afinar todo lo que aparecerá en el show. La siguiente semana serán los ensayos generales, pero por ahora solo estoy con la banda. Este espectáculo que mostraré al público tendrá, además de la energía que siempre me caracteriza, shows de baile dirigidos por Raúl Romero y coreografías espectaculares. Espero que sea una experiencia única y que podamos replicar este show en provincias, ya que seremos 17 personas en escena, incluyendo artistas especiales. Buscamos un show similar al de Tini, pero dentro de mis posibilidades, obviamente. Yo siempre digo: “En mi música expreso mi cultura, pero también quiero ser una popstar”.