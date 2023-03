Franjo Antich y Milena Warthon se perciben el uno al otro como un genio musical. En los dos años que llevan trabajando juntos, producir música se volvió en una de las actividades más divertidas gracias al amor que ambos expresan por el pop. Entre sus gustos por Taylor Swift, Harry Styles y las princesas de Disney, la complicidad ha sido clave en el éxito de sus últimas canciones.

“Cuando lo conocí, le abrí y mis alas y le dije: ‘esta soy yo’, a partir de ahí conectamos muy bien, sea por nuestra edad o por un tema generacional. Si bien me lleva seis años [él tiene 28 años], es cercano a mis las vivencias y por eso hicimos match”, nos comenta la reciente ganadora de Viña del Mar.

El sentimiento no es unilateral, ya que más allá de lo profesional, Antich la considera una amiga con la que puede entretenerse mientras realiza “el juego de hacer música”. No importa si lo que recibe es “Maravilloso”, canción donde no tuvo que hacer ningún arreglo, o “Warmisitay”, tema compuesto casi desde cero, “al final es música, entonces debes divertirte con el artista para que surja algo realmente bonito”, afirma.

Pensar en digital

No es secreto para nadie que Warthon, además de cantante es tiktoker, por lo que en la búsqueda de llegar a audiencias masivas, el productor se embarcó en la tarea de crear una fórmula musical que funcione en la aplicación china. Él explica: “La estructura de ‘Warmisitay’ se parece al de las canciones de reguetón, pero enfocado en lo andino. Incluso el precoro está pensado para realizar un reto de baile. [Gracias a esas técnicas] el bonito mensaje que Milena quiere compartir entra en la categoría de música popular y moderna de TikTok y es viralizada”.

A sus 28 años, Antich ha trabajado con artistas nacionales como Sebastian Llosa, Micaela Salaverry, Alejandro Roca Rey, Fabian Zignago (el hijo de Gianmarco Zignago), entre otros. / Piko Tamashiro

Se deduce que la gran acogida que recibió la canción, incluso antes de la participación en el festival chileno, no es producto de la suerte. Antich confiesa que ha estudiado las estructuras y parámetros del pop actual, “antes de los 30 segundos debe pasar algo, sino la retención de la gente no se queda. La frase ‘esa pollerita te queda tan bonita’ está en todas las secciones de la canción porque en TikTok tú no sabes qué parte de la canción va a funcionar, y era algo que queríamos que vaya sí o sí”, aclara.

Además, considera a la intérprete un “genio de la comunicación”, ya que supo compartir el mensaje de la canción a través de las redes sociales con videos que suman millones de visitas. Con esos antecedentes, no es de extrañar que la unión de estas dos mentes haya culminado en la entrega de una Gaviota de Plata para nuestro país.

Sin disputas

“Seleccionamos ‘Wamisitay’ para competir porque [dentro del repertorio] es mucho más feliz, tiene más color e incluso la estética auditiva es la mejor. Aunque al haberse compuesto para redes [sociales], la voz entra de frente, no hay intro. Así que todo este tiempo le hice dormir con la tonalidad de la canción durante toda la noche para que ingrese a tiempo y esté afinada”, comenta entre risas.

Por todo ese esfuerzo, cree que el ganar a “Mejor canción” fue más que merecido, aunque se queda con el sinsabor de no haber logrado alzar el trofeo a “Mejor intérprete” [llevado a México por Frank Di Gaviota]. Como compositor del tema, preguntó si existía una réplica de la Gaviota de Plata, aunque se lo negaron. Finalizó afirmando que con el dinero en efectivo es distinto, pues acordaron previamente una división amistosa para evitar futuros conflictos. Como reza un dicho popular: “cuentas claras, amistades largas”.