Warmisitay, y-ay Al sol vas a enamorar / Esa pollerita te queda tan bonita / Warmisitay, dime a quién vas a enamorar

Con “Warmisitay” y su hermosa pollerita, Milena Warthon Tamariz no solo enamoró al sol y a las galaxias, también al riguroso jurado de la edición 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña Del Mar y al temido Monstruo de la Quinta Vergara. La noche del último jueves, la cantautora de 22 años se apoderó de la Gaviota de Plata en una reñida competencia folclórica en la que el talento peruano y los sonidos andinos brillaron con luz propia y por todo lo alto.

“... Al recibir la Gaviota me puse a reflexionar acerca de todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar a este momento. Ser artista en el Perú no es fácil. No saben cuántas veces me he caído y reconstruido, cuántas veces me han dicho ‘no’. Esta Gaviota es de todos ustedes: de los que han tenido que lucharla conmigo, de los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, de los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras”, escribió la cantautora nacional en sus redes sociales.

“Esta Gaviota es de esa Milena de 8 años que se subió a la tarima del colegio a cantar, es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser superestrellas, podemos ser lo que soñemos. Que esta Gaviota sea un símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, todos los días lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Somos como somos y eso es más que suficiente”, añadió.

En la última etapa de la contienda, Warthon se enfrentó al trío chileno Laia (“Camino”) y al artista mexicano Frank Di. (“La última gota”). Con 6,4 puntos, la artista nacional logró imponerse a sus duros contrincantes.

“Fue una competencia demasiado reñida, todos eran demasiado buenos, me sentía ganadora por el simple hecho de competir con ellos”, refirió Milena tras obtener la victoria en Viña del Mar.

Hecho con el corazón

“Warmisitay” -palabra en quechua que en español significa “Mujercita”- es una canción que rinde homenaje a la mujer andina, el baile y la pollera. A través de sus redes sociales, la cantante explicó que está inspirado en un carnaval apurimeño y en la historia de su abuela Teresa Varela, su mentora artística.

“Me imaginé a mi abuelita en el carnaval con su traje rojo de bella abanquina y empecé a componer. Hoy, esa hermosa canción es realidad”, subrayó.