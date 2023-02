La cantante Milena Warthon atraviesa un gran momento en su carrera tras ganar la competencia folclórica en el festival de Viña del Mar 2023. Ahora, tras su triunfo, la artista nacional compartió un extenso y reflexivo mensaje sobre el verdadero significado de su Gaviota de Plata.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Warthon compartió una serie de fotografías en las que luce muy animada tras su triunfo en Viña del Mar 2023. Junto a sus instantáneas, la artista escribió un extenso y reflexivo mensaje.

“Hoy está gaviota toma un significado único no solo para mí. Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras”, escribió en su post.

“Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente”, añadió en su mensaje.

Como se sabe, Milena Warthon se coronó campeona de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar con su tema “Warmisitay”. La peruana se llevó la Gaviota de Plata al recibir un puntaje de 6.4, dejando a Chile en el segundo lugar con 6.0 puntos y a México en el tercero con 5.7.

Por su parte, Fran Di, representante de México, recibió el premio como Mejor intérprete de la competencia. Ambos ganadores se abrazaron al final y recibieron el aplauso del público asistente en la Quinta Vergara.

