Ante el incremento de casos de ciberacoso en colegios, los cantautores peruanos Milena Warthon y Lenin Tamayo se sumaron a la campaña Conectada-SOS de Aldeas Infantiles SOS Perú con su tema musical llamado ‘Chaskallay’ (estrella, en quechua).

La nueva canción de los jóvenes intérpretes habla del amor propio y la resiliencia frente al odio desde el anonimato en internet. El tema llega acompañado de un videoclip que se estrenará el 28 de setiembre.

“Yo conozco de cerca el ciberbullying, cuando inicié mi carrera me sentí muy afectada. Aprendí a manejarlo, pero si a mí como adulta me impactó, me imagino a las niñas y niños que sufren esto diariamente y es algo que puede marcarlos para toda la vida. Yo les diría a ellos que sepan que nadie ni nada puede apagar su luz”, comentó Milena Wharton.

¿Quiénes son los compositores de “Chaskallay”?

La composición creada por Lenin Tamayo, Daruna Music Team, Yolanda Pinares y Gustavo Saavedra refleja el daño que ocasionan los mensajes ofensivos en redes sociales, pero también destaca la importancia de sobreponerse y renacer para “brillar nuevamente”, de ahí el nombre de la canción Chaskallay.

“El ciberacoso es real y evidencia nuestras falencias. Hay mucho odio que se encubre en el anonimato y por eso los mensajes de aliento y esperanza siempre son necesarios. Por eso, yo siempre me presento como ‘amor y libertad’, porque son los dos ejes primordiales que debemos reforzar para las niñas y niños”, agregó Lenin Tamayo, creador del Q’pop.

¿Cuándo se estrenará “Chaskallay”?

El estreno oficial del tema se estrenó el 28 de setiembre a través de las redes sociales de Aldeas Infantiles SOS Perú y también se puede encontrar en la web de Conectada-sos o en YouTube.





El ciberacoso en cifras, según Aldeas Infantiles

Chaskallay forma parte de la segunda edición de la campaña “Conectadasos, navegar segur@s es más divertido” de Aldeas Infantiles SOS Perú, el cual busca promover entornos virtuales seguros para las niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa realizó una encuesta a nivel nacional que reveló que el 61% de los menores aseguró haber sufrido ciberbullying, un 23% participó en retos virales peligrosos, en tanto que un 12% fue víctima de grooming (acoso de un pederasta) y un 4% de sextorsión.

Estas cifras resultan preocupantes, puesto que el 91% de padres creen que sus hijos nunca han vivido situaciones como las anteriores.

En el caso de retos virales, un 36% de menores señaló conocer alguna situación negativa o riesgosa relacionada con este tipo de juegos. A pesar de esto, un 49% de los docentes aseguraron no haber hablado con sus alumnos sobre los riesgos que estos desafíos.