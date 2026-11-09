Milena Warthon cuestionó las dificultades que enfrentó para denunciar el hostigamiento digital recibido tras el caso Lemon Pay y exigió a las autoridades mecanismos efectivos de protección para las víctimas de este tipo de agresiones.
Milena Warthon cuestionó las dificultades que enfrentó para denunciar el hostigamiento digital recibido tras el caso Lemon Pay y exigió a las autoridades mecanismos efectivos de protección para las víctimas de este tipo de agresiones.
La intérprete publicó un mensaje en redes sociales en el que relató que, pese a las gestiones realizadas junto a su familia, no ha logrado identificar herramientas legales efectivas que la protejan frente a los ataques cibernéticos y la exposición recibida.
“Un sistema que está diseñado para revictimizarnos una y otra vez, en la que la víctima pierde tiempo y sufre un desgaste emocional irreparable, y todo para que al final el caso quede archivado”, indicó la cantante.
“Me tomé toda esta semana para poder procesar y entender todo lo que me había hecho sentir ver este video, ya que, obviamente, es súper doloroso verme expuesta de esa manera, tan denigrante como mujer y como artista”, recalcó.
Un llamado a las autoridades
“Este choque con la realidad me hace preguntar, ¿dónde están aquellos que deben protegernos? Porque yo sé que no soy la única que ha sufrido algo así y no sabe dónde buscar para ayuda”, expresó la cantante en su mensaje.
Asimismo, Warton utilizó sus redes sociales para tender un puente de apoyo y abrir espacio a testimonios que suelen permanecer ocultos por el miedo o la desconfianza en el sistema.
“Si tú eres víctima de algún tipo de violencia digital, te pido, por favor, que nos lo cuentes”, agregó.
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