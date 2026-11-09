Milena Warthon cuestionó las dificultades que enfrentó para denunciar el hostigamiento digital recibido tras el caso Lemon Pay y exigió a las autoridades mecanismos efectivos de protección para las víctimas de este tipo de agresiones.

La intérprete publicó un mensaje en redes sociales en el que relató que, pese a las gestiones realizadas junto a su familia, no ha logrado identificar herramientas legales efectivas que la protejan frente a los ataques cibernéticos y la exposición recibida.

FOTO: CAPTURA AMÉRICA ESCPECTÁCULOS

“Un sistema que está diseñado para revictimizarnos una y otra vez, en la que la víctima pierde tiempo y sufre un desgaste emocional irreparable, y todo para que al final el caso quede archivado”, indicó la cantante.

“Me tomé toda esta semana para poder procesar y entender todo lo que me había hecho sentir ver este video, ya que, obviamente, es súper doloroso verme expuesta de esa manera, tan denigrante como mujer y como artista”, recalcó.

Un llamado a las autoridades

“Este choque con la realidad me hace preguntar, ¿dónde están aquellos que deben protegernos? Porque yo sé que no soy la única que ha sufrido algo así y no sabe dónde buscar para ayuda”, expresó la cantante en su mensaje.

Asimismo, Warton utilizó sus redes sociales para tender un puente de apoyo y abrir espacio a testimonios que suelen permanecer ocultos por el miedo o la desconfianza en el sistema.

“Si tú eres víctima de algún tipo de violencia digital, te pido, por favor, que nos lo cuentes”, agregó.

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