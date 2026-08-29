La cantante colombiana María Fuell estrenó el sencillo titulado “Cosita Mía”, un trabajo musical realizado en colaboración con la peruana Milena Warton que combina sonidos tradicionales andinos de ambos países con elementos contemporáneos.

Según informó un comunicado de prensa, la participación de Milena “aporta una nueva dimensión al tema” dentro de un proyecto que busca unir dos voces con un trasfondo cultural común.

El lanzamiento forma parte del proceso de difusión previo al estreno de “Hija de los Andes”, el primer álbum de estudio de María Fuell.

El tema “Cosita Mía” ya se encuentra disponible para reproducción en las principales plataformas digitales de música.