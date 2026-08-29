El tema “Cosita Mía” ya se encuentra disponible en plataformas | Foto: Difusión
El tema “Cosita Mía” ya se encuentra disponible en plataformas | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante colombiana María Fuell estrenó el sencillo titulado “Cosita Mía”, un trabajo musical realizado en colaboración con la peruana Milena Warton que combina sonidos tradicionales andinos de ambos países con elementos contemporáneos.

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