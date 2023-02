El mundo conocerá su nombre, estos son los primeros pasos. La cantante peruana Milena Warthon, tras su segunda presentación en el Festival Internacional de la canción de Viña del Mar 2023, clasificó a la final de la Competencia Folclórica. Un logro para ella, para el Perú, y para la canción andina. ¿Hasta dónde llegará la cantante en el certamen? Eso es algo que queda entre ella, los jueces, la audiencia que vota por internet y el “monstruo”, nombre con el que se conoce a los asistentes presenciales, implacables, pero que con ella han mostrado dóciles.

Minutos después de volver a deleitar a todos con su canción “Warmisitay” la noche del 22 de febrero, Milena Warthon respondió unas preguntas a El Comercio. Ella habla de cómo se sintió al cantar y qué espera ahora que ya todo está por definirse.

—¿Cómo ha sido tu segundo encuentro con el ‘monstruo’ de la Quinta Vergara?

Creo que esta vez ya he estado mucho más segura. Creo que ya tenía la cancha. También, como podría haber sido mi última presentación, simplemente decidí imaginarme que estaba en un concierto mío y ser un poco más “loquis”. O sea, creo que el anterior también lo hice muy bien, solo que estaba un poco más asustada y traté de hacerlo muy perfecto, pero creo que en la imperfección también está lo chévere, así que me solté y aproveché el outfit de rockera para hacer un poco más “crazy”. Muy chévere. La Quinta Vergara a mí me ha recibido la mejor manera, igual que la primera vez, aún mejor creo. O sea, había carteles de “Milena, te amo”, que es algo súper bonito y esperemos que hoy nos vaya aún mejor.

—¿Estás satisfecha con el puntaje que has recibido esta noche?

Sí, estoy muy satisfecha, feliz. O sea, ¿Qué más puedo pedir? Ha sido 6.4 (promedio parcial). Más que todo, el público, el cariño de la gente, para mi es lo que más vale, porque es lo que me va a garantizar seguir haciendo mi trabajo, pase lo que pase hoy.

🇵🇪 ¡Orgullo nacional! | Cantante peruana Milena Warthon conquista al jurado con "Warmisitay" y entra a la final de Viña del Mar. ►https://t.co/M39FGnLG9o pic.twitter.com/GRQMXuXZlp — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) February 23, 2023

—¿Qué piensas de la recepción que ha recibido “Warmisitay” hasta la fecha?

Estoy feliz. “Warmisitay” ha sido el hit del año pasado y este año, también. Creo que estamos empezando el año con el pie derecho con la canción (por el festival de Viña del Mar) y que le va a dar una gran, gran exposición al disco que se estrena en mayo.

—¿Cómo te estás preparando para la final?

Bueno, hoy es la final y en realidad me toca dormir urgente. Tenemos en la mañanita el sound check (prueba de sonido) y, pues, simplemente voy a hacer lo mismo que ya sé hacer, creo. Es importante eso, ya disfrutarlo al máximo. Es mi última presentación, sí o sí, en la Quinta Vergara y (quiero) llevarme un bonito recuerdo. No estoy muy segura todavía de qué peinado me voy a hacer. Creo que ya tengo el outfit, inspirado en la bandera del Perú, así que voy a estar de rojo de nuevo, pero con blanco. Más blanco y rojo que nunca, pero no sé aún qué peinado me voy a hacer: no sé si hacerme trenzas, no sé si hacerme el pelo suelto. No sé todavía con qué sorprender al público.

—¿Qué mensaje tienes a tus seguidores que te están apoyando allá en Viña del Mar y, remotamente, en el Perú?

Muy agradecida. Solo me queda de dar las gracias de todo corazón para toda la gente del Perú, para toda la gente que está haciendo tanta bulla por mí. En realidad, me ha sorprendido muchísimo que me hayan dado un mejor puntaje esta vez. Siempre la primera vez, como de chismosos, todos vemos, pero la segunda vez medio que no suelen ver tanto, pero esta vez ha sido aún más fuerte. Y a toda la gente Viña del Mar, muy agradecida por tanto cariño. Yo creo que voy a volver a Chile muy pronto, porque me reciben de la mejor manera. Creo que ya conquisté también otro pedacito de Latinoamérica, de los Andes. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? No lo sé.