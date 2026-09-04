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Miley Cyrus lanzará su décimo álbum de estudio “Bass Persuades”, que llega acompañado del anuncio de dos conciertos en el Hollywood Bowl. (Foto: Instagram / @miley)
Miley Cyrus lanzará su décimo álbum de estudio “Bass Persuades”, que llega acompañado del anuncio de dos conciertos en el Hollywood Bowl. (Foto: Instagram / @miley)
Por Agencia EFE

La estrella estadounidense Miley Cyrus anunció su nuevo álbum, titulado “Bass Persuades”, una producción que saldrá a la luz el próximo 18 de septiembre.

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