Miley Cyrus fue una de las grandes protagonistas de los iHeartRadio Music Awards 2026 al recibir el prestigioso premio Innovator, un reconocimiento a su influencia y evolución dentro de la industria musical. La ceremonia se llevó a cabo el 26 de marzo en Los Ángeles y reunió a importantes figuras del entretenimiento.

El galardón distingue a artistas que han marcado la cultura pop con propuestas innovadoras, y en esta edición recayó en Miley Cyrus por su capacidad de reinventarse a lo largo de su carrera.

Este premio fue presentado por Lainey Wilson, quien en algún momento trabajó como intérprete de ‘Hannah Montana’. Wilson llamó a Cyrus “una de mis mayores inspiraciones”.

En "Hannah Montana 20th Anniversary Special". (Foto: Walt Disney Pictures)

“Miley Cyrus es lo que sucede cuando la valentía se encuentra con la evolución. Ella no solo creció frente al mundo. Se redefinió frente a él una y otra vez, y luego otra vez más, rompiendo el molde en el que la gente intentaba encasillarla”, precisó Wilson.

Asimismo, cuando Miley subió al escenario, antes de dar su discurso los presentes empezaron a carear su nombre una y otra vez. “Me van a ‘Ludear’”, bromeó, haciendo referencia al sonido con el que cortaban los discursos en la ceremonia de este año.

En su discurso, Miley hizo referencia a su pasado y especialmente a su icónico personaje ‘Hannah Montana’, que cumple 20 años, donde destacó que la innovación no significa dejar atrás las etapas previas, sino integrarlas en su identidad artística.

“Hannah Montana me inspiró tanto en mi propia carrera, me enamoré de la idea de que puedes crear un personaje que te dé la seguridad y el valor para actuar de manera auténtica”, dijo Miley.

Además, mencionó que conectar con personas de todo el mundo a través de su trabajo tiene un significado especial para ella.

“Cuando la victoria no es el reconocimiento, sino crear arte que llegue al corazón de personas que tal vez nunca conozca, me trae un tipo de alegría que es profundamente significativa”, señaló Cyrus.

Concluyó su discurso con una frase que hace referencia a la canción “This is the Life” de Hanna Montana: “Esta realmente es la vida”.

El premio Innovator ha sido entregado en años anteriores a figuras como Taylor Swift, Beyoncé y Lady Gaga, lo que posiciona a Miley Cyrus dentro de un selecto grupo de artistas que han redefinido la música popular en distintas generaciones.