Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miley Cyrus gana premio internacional en los iHeartRadio Music Awards 2026. (Foto: Instagram / iHeartRadio)
Miley Cyrus gana premio internacional en los iHeartRadio Music Awards 2026. (Foto: Instagram / iHeartRadio)
Por Redacción EC

Miley Cyrus fue una de las grandes protagonistas de los iHeartRadio Music Awards 2026 al recibir el prestigioso premio Innovator, un reconocimiento a su influencia y evolución dentro de la industria musical. La ceremonia se llevó a cabo el 26 de marzo en Los Ángeles y reunió a importantes figuras del entretenimiento.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.