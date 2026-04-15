El cantante argentino Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, arribó a la capital peruana este martes para iniciar las actividades previas a su presentación en el Estadio Nacional.

De ese modo, como parte de su agenda en la capital peruana, el intérprete visitó un mural urbano inspirado en su imagen, donde se tomó fotos con sus seguidores. Esta actividad fue registrada y difundida en sus redes sociales.

#MiloJEnElNacional #MiloJSoldOut ♬ sonido original - Masterlive Perú @masterliveperu Milo J ya se encuentra en Lima 🤎 Milo J anda en ciudad de Lima, visitando puntos de encuentro con sus fans que lo han estado esperando con regalos y sorpresas. Ya falta muy poco para ver a este fenómeno de la música latinoamericana en vivo. Milo J - LVEMC 2026 🤎 17 de abril - Estadio Nacional 🏟️ #MiloJ2026

Debido a que las entradas se agotaron por completo, el concierto que forma parte de su gira ‘La vida era más corta’ se trasladó al principal recinto deportivo del país. La cita será este viernes 17 de abril.

Según ha trascendido, Milo J cantará temas como contará “Bajo de la Piel”, “Salieron?”, “Acordate Después”, “Milagrosa”, “Radio”, “Tu Turrón”, “El Invisible”, “Niño”, “Jugador”, “Rara Vez”, su colaboración con Bizarrap y otros.

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