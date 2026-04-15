El cantante argentino Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, arribó a la capital peruana este martes para iniciar las actividades previas a su presentación en el Estadio Nacional.
De ese modo, como parte de su agenda en la capital peruana, el intérprete visitó un mural urbano inspirado en su imagen, donde se tomó fotos con sus seguidores. Esta actividad fue registrada y difundida en sus redes sociales.
Debido a que las entradas se agotaron por completo, el concierto que forma parte de su gira ‘La vida era más corta’ se trasladó al principal recinto deportivo del país. La cita será este viernes 17 de abril.
Según ha trascendido, Milo J cantará temas como contará “Bajo de la Piel”, “Salieron?”, “Acordate Después”, “Milagrosa”, “Radio”, “Tu Turrón”, “El Invisible”, “Niño”, “Jugador”, “Rara Vez”, su colaboración con Bizarrap y otros.
Rebeca elogia a Alejandra Baigorria como trabajadora, emprendedora y protectora de su familia, pero cuestiona su agradecimiento público a su esposo tras controversias. Sugiere que revise aspectos personales para ser una inspiración integral en todos los ámbitos: empresaria, familiar y personal, logrando un '360' completo.