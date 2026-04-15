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"Bajo de la Piel", "Salieron?" y "Acordate Después", "El Invisible", "Niño", "Jugador", "Rara Vez" son algunas de las canciones que cantará en su show | Foto: EFE / TikTok (Captura) / Composición EC
"Bajo de la Piel", "Salieron?" y "Acordate Después", "El Invisible", "Niño", "Jugador", "Rara Vez" son algunas de las canciones que cantará en su show | Foto: EFE / TikTok (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El cantante argentino Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, arribó a la capital peruana este martes para iniciar las actividades previas a su presentación en el Estadio Nacional.

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