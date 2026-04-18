El artista argentino Camilo Joaquín Villarruel, conocido mundialmente como Milo J, consolidó su fenómeno musical en el Perú al presentarse la noche de este viernes 17 de abril ante un Estadio Nacional totalmente lleno.

De ese modo, el cantante ofreció un espectáculo de más de 30 canciones que marcó un hito en su carrera, pues dijo emocionado que este país fue el primer país en el que hace un ‘sold out’ fuera de Argentina.

“Son el primer país en el que hago una cancha de fútbol fuera de Argentina. Aguante Perú, Perú es clave" , declaró el intérprete ante un público emocionado y feliz por la presentación del artista.

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La jornada, que agotó todas sus boletos, comenzó oficialmente a las 9 p. m. Tras la apertura del telonero peruano A. Chal, Milo J inició su presentación con “Bajo de la piel”, tema que dio paso a un repertorio que incluyó éxitos como “Rara vez”, “Milagrosa” y su popular sesión con Bizarrap, entre otros.

Con este triunfo en Lima, que incluyó actividades previas como un encuentro gratuito en el Museo de Arte de Lima (MALI) con sus fans, Milo J cerró una de las fechas más significativas de su calendario 2026.

Milo J cantó 3 canciones en concierto sorpresa y gratuito en el Museo de Arte de Lima (@MuseodeArteLima ) previo a su convierto sold out en el Estadio Nacional del Perú! 🇵🇪🙌



Estuviste ahí? Vas mañana? 👀 pic.twitter.com/3avIuQxTaI — Conciertos Perú (@conciertosperu) April 17, 2026

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