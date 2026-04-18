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Milo J se encuentra actualmente realizando su gira internacional "La Vida Era Más Corta Tour 2026", con la que llegó a Lima el viernes 17 de abril | Foto: GEC
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Milo J
  • Milo J se encuentra actualmente realizando su gira internacional "La Vida Era Más Corta Tour 2026", con la que llegó a Lima el viernes 17 de abril | Foto: GEC
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    Milo J se encuentra actualmente realizando su gira internacional "La Vida Era Más Corta Tour 2026", con la que llegó a Lima el viernes 17 de abril | Foto: GEC

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    Milo J se encuentra actualmente realizando su gira internacional "La Vida Era Más Corta Tour 2026", con la que llegó a Lima el viernes 17 de abril | Foto: GEC

  • Tras la apertura de A. Chal, Milo J inició su presentación con "Bajo de la piel", tema que dio paso a un repertorio que incluyó éxitos como "Rara vez", "Milagrosa" y su popular sesión con Bizarrap. | Foto: GEC
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    Tras la apertura de A. Chal, Milo J inició su presentación con "Bajo de la piel", tema que dio paso a un repertorio que incluyó éxitos como "Rara vez", "Milagrosa" y su popular sesión con Bizarrap. | Foto: GEC

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    Tras la apertura de A. Chal, Milo J inició su presentación con "Bajo de la piel", tema que dio paso a un repertorio que incluyó éxitos como "Rara vez", "Milagrosa" y su popular sesión con Bizarrap. | Foto: GEC

  • El joven intérprete hizo historia al convertir a Perú en el primer país donde llena un estadio de fútbol fuera de Argentina | Foto: GEC
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    El joven intérprete hizo historia al convertir a Perú en el primer país donde llena un estadio de fútbol fuera de Argentina | Foto: GEC

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    El joven intérprete hizo historia al convertir a Perú en el primer país donde llena un estadio de fútbol fuera de Argentina | Foto: GEC

  • "Perú es clave": Las palabras de Milo J que desataron la euforia en el Estadio Nacional | Foto: GEC
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    "Perú es clave": Las palabras de Milo J que desataron la euforia en el Estadio Nacional | Foto: GEC

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    "Perú es clave": Las palabras de Milo J que desataron la euforia en el Estadio Nacional | Foto: GEC

  • El artista argentino inició su presentación con "Bajo de la piel", marcando el tono emocional de la jornada. | Foto: GEC
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    El artista argentino inició su presentación con "Bajo de la piel", marcando el tono emocional de la jornada. | Foto: GEC

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    El artista argentino inició su presentación con "Bajo de la piel", marcando el tono emocional de la jornada. | Foto: GEC

  • Miles de fanáticos peruanos corearon cada uno de los éxitos del joven de Morón desde las primeras horas de la noche. | Foto: GEC
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    Miles de fanáticos peruanos corearon cada uno de los éxitos del joven de Morón desde las primeras horas de la noche. | Foto: GEC

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    Miles de fanáticos peruanos corearon cada uno de los éxitos del joven de Morón desde las primeras horas de la noche. | Foto: GEC

  • Con tan solo 19 años, Milo J consolida su carrera en el extranjero logrando un histórico sold out en la capital peruana. | Foto: GEC
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    Con tan solo 19 años, Milo J consolida su carrera en el extranjero logrando un histórico sold out en la capital peruana. | Foto: GEC

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    Con tan solo 19 años, Milo J consolida su carrera en el extranjero logrando un histórico sold out en la capital peruana. | Foto: GEC

  • Los fanáticos del joven de Morón lo colocaron dentro de una estampita en tamaño grande con la imagen de Jesucristo | Foto: GEC
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    Los fanáticos del joven de Morón lo colocaron dentro de una estampita en tamaño grande con la imagen de Jesucristo | Foto: GEC

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    Los fanáticos del joven de Morón lo colocaron dentro de una estampita en tamaño grande con la imagen de Jesucristo | Foto: GEC

  • "Perú es clave": Las palabras de Milo J que desataron la euforia en el Estadio Nacional | Foto: GEC
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    "Perú es clave": Las palabras de Milo J que desataron la euforia en el Estadio Nacional | Foto: GEC

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    "Perú es clave": Las palabras de Milo J que desataron la euforia en el Estadio Nacional | Foto: GEC

  • Los fans de Milo J hicieron un montaje del artista usando el uniforme de la selección peruana de fútbol con un plato de comida peruana y una gaseosa local | Foto: GEC
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    Los fans de Milo J hicieron un montaje del artista usando el uniforme de la selección peruana de fútbol con un plato de comida peruana y una gaseosa local | Foto: GEC

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    Los fans de Milo J hicieron un montaje del artista usando el uniforme de la selección peruana de fútbol con un plato de comida peruana y una gaseosa local | Foto: GEC

  • El concierto de Milo J , cantante argentino en el Estadio Nacional del Perú este 17 de abril de 2026 como parte de su gira “La Vida Era Más Corta Tour Mundial”
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    El concierto de Milo J , cantante argentino en el Estadio Nacional del Perú este 17 de abril de 2026 como parte de su gira “La Vida Era Más Corta Tour Mundial”

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    El concierto de Milo J , cantante argentino en el Estadio Nacional del Perú este 17 de abril de 2026 como parte de su gira “La Vida Era Más Corta Tour Mundial”

Por Redacción EC

El artista argentino Camilo Joaquín Villarruel, conocido mundialmente como Milo J, consolidó su fenómeno musical en el Perú al presentarse la noche de este viernes 17 de abril ante un Estadio Nacional totalmente lleno.

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