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LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | El cantante Milo J ofreció un concierto gratuito en el Parque de la Exposición | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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Milo J
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | El cantante Milo J ofreció un concierto gratuito en el Parque de la Exposición | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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  • LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Cientos de fanáticos se dieron cita en la explanada del MALI para disfrutar de la música de Milo J, un día antes de su esperado concierto en el Estadio Nacional. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Cientos de fanáticos se dieron cita en la explanada del MALI para disfrutar de la música de Milo J, un día antes de su esperado concierto en el Estadio Nacional. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Cientos de fanáticos se dieron cita en la explanada del MALI para disfrutar de la música de Milo J, un día antes de su esperado concierto en el Estadio Nacional. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

  • LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Durante su presentación, el artista interpretó "Luciérnagas", "Gil" y "Ama de mi sol", temas que fueron coreados con entusiasmo por sus seguidores, reunidos en el Parque de la Exposición.| Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Durante su presentación, el artista interpretó "Luciérnagas", "Gil" y "Ama de mi sol", temas que fueron coreados con entusiasmo por sus seguidores, reunidos en el Parque de la Exposición.| Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Durante su presentación, el artista interpretó "Luciérnagas", "Gil" y "Ama de mi sol", temas que fueron coreados con entusiasmo por sus seguidores, reunidos en el Parque de la Exposición.| Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

  • LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | En el evento, Milo de 19 años interactuó con sus seguidores, quienes enviaron sus interrogantes mediante una plataforma digital diseñada exclusivamente para la cita | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | En el evento, Milo de 19 años interactuó con sus seguidores, quienes enviaron sus interrogantes mediante una plataforma digital diseñada exclusivamente para la cita | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | En el evento, Milo de 19 años interactuó con sus seguidores, quienes enviaron sus interrogantes mediante una plataforma digital diseñada exclusivamente para la cita | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

  • LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Durante la conversación, un grupo de fans le regaló una caja con un guiro, instrumento de percusión tradicional. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Durante la conversación, un grupo de fans le regaló una caja con un guiro, instrumento de percusión tradicional. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Durante la conversación, un grupo de fans le regaló una caja con un guiro, instrumento de percusión tradicional. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

  • LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Este encuentro sirve como preámbulo para el concierto que ofrecerá este viernes 17 de abril en el Estadio Nacional | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Este encuentro sirve como preámbulo para el concierto que ofrecerá este viernes 17 de abril en el Estadio Nacional | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Este encuentro sirve como preámbulo para el concierto que ofrecerá este viernes 17 de abril en el Estadio Nacional | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

  • LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | El evento inició con un panel conducido por el 'streamer' José Luis Rodríguez, conocido como “Palao Good”. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | El evento inició con un panel conducido por el 'streamer' José Luis Rodríguez, conocido como “Palao Good”. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | El evento inició con un panel conducido por el 'streamer' José Luis Rodríguez, conocido como “Palao Good”. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

  • LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Un día antes, el artista llegó a Lima donde visitó un mural inspirado en su rostro. Y de parte de sus fans, recibió un chullo, una figura tejida a mano y un gorro del club Universitario de Deportes.| Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Un día antes, el artista llegó a Lima donde visitó un mural inspirado en su rostro. Y de parte de sus fans, recibió un chullo, una figura tejida a mano y un gorro del club Universitario de Deportes.| Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Un día antes, el artista llegó a Lima donde visitó un mural inspirado en su rostro. Y de parte de sus fans, recibió un chullo, una figura tejida a mano y un gorro del club Universitario de Deportes.| Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

  • LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Milo J se encuentra de gira por Latinoamérica con su tour mundial "La Vida Era Más Corta Tour 2026", y llegó a Lima para ofrecer un adelanto de lo que será su concierto principal. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec
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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Milo J se encuentra de gira por Latinoamérica con su tour mundial "La Vida Era Más Corta Tour 2026", y llegó a Lima para ofrecer un adelanto de lo que será su concierto principal. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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    LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Milo J se encuentra de gira por Latinoamérica con su tour mundial "La Vida Era Más Corta Tour 2026", y llegó a Lima para ofrecer un adelanto de lo que será su concierto principal. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

Por Redacción EC

A solo 24 horas de su presentación estelar en el Estadio Nacional, Camilo Joaquín Villarruel, conocido mundialmente como Milo J, paralizó el centro de la capital con una aparición sorpresa en el patio del Museo de Arte de Lima (MALI).

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