A solo 24 horas de su presentación estelar en el Estadio Nacional, Camilo Joaquín Villarruel, conocido mundialmente como Milo J, paralizó el centro de la capital con una aparición sorpresa en el patio del Museo de Arte de Lima (MALI).

El encuentro, que fue anunciado de forma repentina en sus redes sociales, congregó a cientos de jóvenes que se citaron en el Parque de la Exposición para ver de cerca al cantante de 19 años.

Lo que inició como una sesión de preguntas y respuestas, moderada por el creador de contenido José Luis Rodríguez ‘Palao Good’, escaló rápidamente a una presentación musical en vivo.

Tras responder las inquietudes de sus seguidores enviadas mediante una página web, el cantante interpretó tres de sus temas más aclamados, como “Luciérnagas”, “Gil” y “Ama de mi sol”, los cuales fueron coreados a pleno pulmón.

Un día antes, el cantante paseó por Lima, donde otro grupo de fanáticos agasajaran al cantante, regalándole un chullo tradicional, una figura tejida a mano y un gorro del club Universitario de Deportes, luego de ver un mural inspirado en su rostro.

Además, el intérprete de “Rara vez” se dio el tiempo de firmar una bandera nacional, consolidando su vínculo con el público local tras haber recorrido previamente un mural dedicado a su carrera en la ciudad.

Este encuentro en el MALI funciona como la antesala de su gira “La vida era más corta tour 2026”. Para la gala de este viernes en el coloso de José Díaz, la organización ha dispuesto que las puertas se abran desde las 4:00 p. m. para permitir un acceso ordenado, mientras que el show iniciará a las 9 p. m.

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