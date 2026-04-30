Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Milo J lanza su Tiny Desk y lleva el cancionero latinoamericano al público mundial. (Foto: Difusión)
Milo J lanza su Tiny Desk y lleva el cancionero latinoamericano al público mundial. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La presentación de Milo J en el Tiny Desk de NPR no fue solo un logro más en su trayectoria, sino la confirmación de una idea que atraviesa su breve, pero exitosa carrera musical. En este escenario internacional, el joven artista llevó una propuesta que fusiona tradición y modernidad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.