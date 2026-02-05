Escuchar
El cantante argentino Milo J anunció oficialmente su concierto en Lima para el próximo 17 de abril, el cual se realizará en el Estadio Nacional, tras la masiva demanda de sus seguidores peruanos. El cambio de recinto responde al alto interés generado desde el primer anuncio de su presentación en la capital peruana.

Milo J muda su concierto en Perú al Estadio Nacional frente a la gran acogida de sus fans
