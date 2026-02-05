Milo J muda su concierto en Perú al Estadio Nacional frente a la gran acogida de sus fans

El cantante argentino Milo J anunció oficialmente su concierto en Lima para el próximo 17 de abril, el cual se realizará en el Estadio Nacional, tras la masiva demanda de sus seguidores peruanos. El cambio de recinto responde al alto interés generado desde el primer anuncio de su presentación en la capital peruana.

Inicialmente programado en Costa 21, el show fue trasladado al principal escenario del país debido a la respuesta abrumadora del público.

La presentación forma parte de su gira mundial “La Vida Era Más Corta”, que ha logrado posicionar al artista como uno de los nombres más influyentes de la nueva escena urbana latinoamericana. En Perú, su impacto se reflejó rápidamente en redes sociales y plataformas de venta, donde los seguidores exigieron un cambio de locación.

Milo J anunció el cambio de locación de su concierto en Perú. (Foto: Instagram)

Milo J ha conectado con una generación a través de letras honestas y emocionales, destacando canciones como “Rara Vez”, “Milagrosa”, “Tu Manta” y “Ni Carlos Ni Jos”, temas que se han convertido en himnos para sus fans y que formarán parte del repertorio en Lima.

El concierto en el Estadio Nacional representa no solo un paso clave dentro de su gira internacional, sino también un reconocimiento directo al respaldo del público peruano, cuyo apoyo fue determinante para ampliar la magnitud del evento.

La venta general de entradas comenzará este viernes 6 de febrero a las 11 a.m., habilitada para todo medio de pago y sin preventa exclusiva.