En la charla, Milo estuvo acompañado por el ‘influencer’ y ‘streamer’ José Luis Rodríguez, conocido como “Palao Good” de Todo Good. Durante la conversación, un grupo de fans le regaló una caja con un guiro, instrumento de percusión tradicional.
Tras el panel, Milo J complació a sus seguidores interpretando “Luciérnagas” (con Silvio Rodríguez), “Gil” (junto al rapero Truno) y “Ama de mi sol”. Los fans respondieron cantando a todo pulmón.
Milo J cantó 3 canciones en concierto sorpresa y gratuito en el Museo de Arte de Lima (@MuseodeArteLima ) previo a su convierto sold out en el Estadio Nacional del Perú! 🇵🇪🙌
Milo J, famoso por temas como “Rara vez” y “No soy eterno”, ya está en Lima para su concierto en el Estadio Nacional, parte de su gira “La vida era más corta tour 2026”. Durante su visita, también recorrió un mural dedicado a él en la ciudad.
También recibió varios regalos de sus seguidores, como un gorro del club Universitario de Deportes, un chullo y una figura tejida a mano de él. Además, firmó una bandera peruana.
La organización del evento ha confirmado que las puertas del Nacional se abrirán a partir de las 4:00 p. m., con un ingreso escalonado para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.
El concierto comenzará a las 9:00 p.m., sin teloneros ni espectáculos previos. Los organizadores piden a los asistentes llegar temprano para evitar contratiempos y agilizar el control de seguridad.
Rebeca elogia a Alejandra Baigorria como trabajadora, emprendedora y protectora de su familia, pero cuestiona su agradecimiento público a su esposo tras controversias. Sugiere que revise aspectos personales para ser una inspiración integral en todos los ámbitos: empresaria, familiar y personal, logrando un '360' completo.