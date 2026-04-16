El cantante argentino Milo J sorprendió a sus miles de seguidores este jueves al anunciar, en sus redes sociales, que se presentaría en el patio del Museo de Arte de Lima (MALI) para interactuar con sus fans, justo un día antes de su esperado concierto en el Estadio Nacional.

Lo que inicialmente parecía ser una simple sesión de preguntas y respuestas, se transformó en un concierto gratuito e interpretó tres de sus éxitos más conocidos, desatando el furor de los asistentes.

LIMA, PERÚ – 16 de abril de 2026 | Cientos de fanáticos se dieron cita en la explanada del MALI para disfrutar de la música de Milo J, un día antes de su esperado concierto en el Estadio Nacional. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

Cientos de jóvenes se reunieron en el Parque de la Exposición, donde se encuentra el MALI, motivados por la oportunidad de conocer a su ídolo. Lo recibieron entre aplausos y gritos de emoción.

El evento comenzó con un panel en el que Milo J (Camilo Joaquín Villarruel) respondió las preguntas de sus seguidores, quienes las enviaron a través de una página web exclusiva creada para la ocasión.

El cantante argentino Milo J inició el evento participando en un panel junto al 'streamer' José Luis Rodríguez del canal Todo Good. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

En la charla, Milo estuvo acompañado por el ‘influencer’ y ‘streamer’ José Luis Rodríguez, conocido como “Palao Good” de Todo Good. Durante la conversación, un grupo de fans le regaló una caja con un guiro, instrumento de percusión tradicional.

LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | El cantante Milo J ofreció un concierto gratuito en el Parque de la Exposición | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

Tras el panel, Milo J complació a sus seguidores interpretando “Luciérnagas” (con Silvio Rodríguez), “Gil” (junto al rapero Truno) y “Ama de mi sol”. Los fans respondieron cantando a todo pulmón.

Milo J cantó 3 canciones en concierto sorpresa y gratuito en el Museo de Arte de Lima (@MuseodeArteLima ) previo a su convierto sold out en el Estadio Nacional del Perú! 🇵🇪🙌



Estuviste ahí? Vas mañana? 👀 pic.twitter.com/3avIuQxTaI — Conciertos Perú (@conciertosperu) April 17, 2026

Sobre el concierto de Milo J en Lima

Milo J, famoso por temas como “Rara vez” y “No soy eterno”, ya está en Lima para su concierto en el Estadio Nacional, parte de su gira “La vida era más corta tour 2026”. Durante su visita, también recorrió un mural dedicado a él en la ciudad.

También recibió varios regalos de sus seguidores, como un gorro del club Universitario de Deportes, un chullo y una figura tejida a mano de él. Además, firmó una bandera peruana.

LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | El cantante Milo J ofreció un concierto gratuito en el Parque de la Exposición | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

La organización del evento ha confirmado que las puertas del Nacional se abrirán a partir de las 4:00 p. m., con un ingreso escalonado para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

El concierto comenzará a las 9:00 p.m., sin teloneros ni espectáculos previos. Los organizadores piden a los asistentes llegar temprano para evitar contratiempos y agilizar el control de seguridad.

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