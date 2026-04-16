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Este jueves 16 de abril, el cantante argentino se presentó en el patio del MALI para responder las preguntas de sus fans y de paso, ofrecer un breve concierto gratuito | Foto: Paloma Del Solar / @photo.gec
Este jueves 16 de abril, el cantante argentino se presentó en el patio del MALI para responder las preguntas de sus fans y de paso, ofrecer un breve concierto gratuito | Foto: Paloma Del Solar / @photo.gec
Por Redacción EC

El cantante argentino Milo J sorprendió a sus miles de seguidores este jueves al anunciar, en sus redes sociales, que se presentaría en el patio del Museo de Arte de Lima (MALI) para interactuar con sus fans, justo un día antes de su esperado concierto en el Estadio Nacional.

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