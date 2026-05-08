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Resumen

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“Parto normal. Los tres”. Así empieza, sin rodeos. Para Mimy Succar, la maternidad ha sido la elección más transformadora de su vida. Tres hijos, tres partos naturales, y una enseñanza que también le dejó a su hija: el dolor se enfrenta, no se esquiva. “Nada de epidural, todo está en la mente”, le dijo. Para ella, dar vida siempre fue algo natural, casi sagrado.

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El percusionista peruano compite en la categoría a “Mejor álbum tropical latino”. Los Premios Grammy se realizarán este 3 de abril en Las Vegas.
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