“Parto normal. Los tres”. Así empieza, sin rodeos. Para Mimy Succar, la maternidad ha sido la elección más transformadora de su vida. Tres hijos, tres partos naturales, y una enseñanza que también le dejó a su hija: el dolor se enfrenta, no se esquiva. “Nada de epidural, todo está en la mente”, le dijo. Para ella, dar vida siempre fue algo natural, casi sagrado.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Cuando quedó embarazada de Kenyi, el menor de sus hijos, atravesaba su mejor momento profesional. En Miami, su orquesta tenía cuatro presentaciones semanales, un público fiel y una propuesta única: salsa y música peruana. La noticia de su tercer embarazo llegó en plena cima y abrió una etapa de incertidumbre sobre el futuro de todo lo que había construido.

Mimy Succar, proveniente de una familia de raíces japonesas, vivió sus primeros años en la colonia peruana-japonesa del distrito de Lurigancho-Chosica, donde descubrió su vocación por la música. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

“Mi esposo me dijo: ‘Eso nos lo ha mandado Dios. Ya verás que la gente te va a recordar con tu barriga’. Y yo pensé: ‘Si Dios me lo ha mandado, voy a seguir adelante”, recuerda.

Y siguió adelante, aun cuando los planes cambiaron. Su parto estaba previsto para el 10 de enero, pero se adelantó: el 22 de diciembre empezaron los dolores y los médicos decidieron inducirlo. No era la primera vez. Con Tony, nacido durante la época del terrorismo, también tuvieron que adelantar el parto por el toque de queda, cuando ella vivía en Chosica y la clínica quedaba en Lima. Esa experiencia hizo que enfrentara el nacimiento de Kenyi con más serenidad.

“Kenyi nació el 23 de diciembre a las 4:40 de la madrugada. ¿Cómo me voy a olvidar la hora? Todos los instrumentos están afinados en 4.40. Mi hijo nació con estrella musical, Cantó conmigo hasta los nueve meses en la barriga, imagínate…”, comenta.

La cantante tiene tres hijos Claudia, Tony y Kenyi (los dos en la foto). Hoy es abuela de cuatro niños a los que todavía cuida con amor y dedicación.

Fuerza materna

La maternidad le cambió la vida desde joven. Fue madre a los 21 años, cuando ya tenía una banda y comenzaba a abrirse camino en la música. La llegada de Claudia no detuvo su carrera: siguió cantando y tocando puertas, aunque muchas veces no se abrían. Faltaban contactos y sobraba competencia, pero había algo que nunca faltó: la música. Y, en medio de todo, sus hijos.

“La competencia es enorme y sin contactos cuesta el doble. Pero nosotros seguíamos en el rumbo. Yo cantaba y era feliz”, recuerda.

Nuevo comienzo

En 1989 se mudó a Miami para empezar de nuevo. Los primeros días fueron de adaptación: mientras su esposo trabajaba como pianista en un restaurante, ella se quedaba al cuidado de sus hijos. Poco después, una propuesta del dueño del local los llevó a formar, en 1990, el dúo musical Mistura, con el que comenzó a presentarse bajo el nombre artístico de Mimy Succar.

Pero incluso en esa nueva etapa musical, la maternidad siguió marcando el ritmo de su vida. No solo reorganizó su agenda, también cambió su escala de prioridades.

“Cuando ya tienes a tus hijos, ellos pasan a ser lo primero. Tus sueños quedan un poquito de lado. Tienes otra misión más grande: encaminarlos, que sean buenas personas, que tengan valores, que respeten y que también se hagan respetar. Que tengan amor propio”, señala la cantante.

Impulso familiar

Aunque ya tenía una trayectoria construida lejos del Perú, su nombre alcanzó mayor visibilidad en el 2021, cuando apareció en “La voz Senior” para sorprender a Tony Succar, quien era coach del programa. Esa aparición marcó una nueva etapa en su vida.

“Cuando decidí ir a Latina jamás lo hice pensando en que el público me conociera. Lo hice por mi hijo. Él ya tenía sus dos Latin Grammy y mi esposo me dijo: ‘La única persona que puede hacer la sorpresa eres tú’. Me entregué tal como soy. Todo pasó sin planificarlo. Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Los tiempos de Dios son perfectos. Nunca hay que perder la esperanza”, dice.

Aquella noche marcó un punto de inflexión. Tony, acostumbrado a trabajar con grandes artistas, la miró distinto. “Se dio cuenta de que su mamá tenía algo especial. Dijo: ‘Mi mamá sí está en el nivel’ y decidió producirme un disco”, recuerda Mimy

A sus 66 años, la ganadora de dos Grammys asegura que la maternidad la hizo más fuerte. “Ser mamá te obliga a madurar. Los hijos te dan una fuerza que no sabías que tenías”.

Esa misma fuerza la acompaña hoy en la música. Mimy Succar no habla de límites, sino de ilusión. “Me siento como una chiquilla de 20 cuando estoy en la música”, dice, convencida de que cantar es su verdadera fuente de juventud, aquello que la llena de alegría, alimenta su espíritu y le recuerda que los sueños no tienen fecha de vencimiento.