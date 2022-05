La idea de crear una canción con tres voces femeninas potentes, sabrosas, empoderadas y de distintas nacionalidades -La India de Puerto Rico, Haila Mompié de Cuba y Mimy Succar de Perú- surgió hace dos años y poco a poco fue tomando forma. “Sin Fronteras” es una de las propuestas musicales más personales y ambiciosas de Tony Succar. Fue grabada en Miami hace algunos meses, y el videoclip en Monumental Callao esta semana. Se trata del segundo sencillo del disco que el percusionista peruano viene produciendo para su mamá. “Cuando escucharon mi tributo a Michael Jackson se sorprendieron, lo mismo pasó con ‘Más de mí’; pero, créeme, con este se van a sorprender mucho más”, advierte el artista peruano.

“Es un tema muy especial, definitivamente es uno de los más fuertes porque se han unido tres voces muy grandes. La India es la número uno de la salsa en voz femenina, después de Celia Cruz está ella. Es una gran amiga, y fue su idea llamar a mi mamá para que cante esta canción, pues yo estaba pensando involucrar a otra cantante del Perú. Me dijo que lloró de emoción al verla en ‘La Voz Senior’, que le pareció increíble, que su voz era potente, y me pidió que la llamara para decirle que iba a cantar con ella y con Haila”, recuerda el ganador de dos Grammy Latino.

El día que Mimy Tayrako Sakaguch cantó “Quimbara” de Celia Cruz, con desmedido fuego y azúcar en el escenario del programa de Latina, como parte de una sorpresa a su hijo; el mundo reparó en ella y en su talento artístico, sobre todo Tony, quien nunca antes había visto a su madre desde la posición de espectador.

Monumental Callao sirvió de escenario para grabar el videoclip de "Sin fronteras". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

“La había escuchado tanto que para mí no era especial, pero es increíble. La gente al toque se dio cuenta del diamante que es mi mamá, y me acordé cuando mi papá me decía que no me olvidara de ella porque es un tesoro, una Gloria Estefan, una Celia Cruz; pero yo estaba en otra cosa. Por ese este proyecto lo estoy financiando yo, es independiente, de pasión. Le estoy poniendo más punche que a cualquier otro que haya tenido en mi vida porque se trata de mi madre. Quiero que logre todo y no voy a parar hasta que gane un Grammy”, destaca.

Tony Succar posa con parte del elenco de baile que participó en el videolcip de "Sin fronteras". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

“‘Sin fronteras’ fue escrita pensando en La India, en Haila y en otra cantante peruana, pero al ingresar mi mamá decidimos cambiar la letra de la parte que ella interpreta, para que también tenga su esencia. Por eso habla del Sol Naciente y de Perú, rojo y blanco para siempre, porque es una combinación de sangre japonesa y corazón peruano. Nació en Perú y sus padres también, pero son descendiente de japoneses. Ella representa la elegancia de la música de Japón, pero con ese swing de El Callao. Por eso la letra dice: ‘Soy woman de El Callao”, remarca el percusionista nacional.

El jueves último, la Zona Monumental del Callao fue testigo del efervescente encuentro musical de la ‘Princesa de la salsa’, ‘La diva del pueblo’ y Mimy Succar, la artista peruana que a sus 62 años de edad está haciendo realidad aquellos sueños que dejó relegados durante décadas por cumplir los de sus hijos. Junto a Tony Succar y más de quince bailarines y músicos peruanos y extranjeros, las artistas grabaron el videoclip de “Sin fronteras” durante cerca de doce horas. Un tema en el que confluyen diversos géneros, como el vals, el criollismo, el festejo, el landó y la salsa.

“Cuando me enteré que iba a cantar con tremendas artistas, de gran trayectoria, me quería morir. Me sentía chiquitita junto a voces tan poderosas; pero me alentaron a seguir. Cada una canta en su estilo, en lo propio, y el arreglo que le ha puesto Tony es extraordinario. Es un honor poder cantar con grandes y es una bendición que mi hijo esté detrás de esta producción”, destaca Mimy.

‘Princesa de la salsa’

La India, por su parte, reconoce que se trata de un trío de guerreras y mujeres empoderadas, capaces de llegar al corazón de la gente con la fuerza de sus interpretaciones y mensajes de sus canciones.

“Se juntaron las guerreras que Tony invitó, y sobre todas las cosas: Mimy Succar, que es una mujer llena de sabor y muchos dones. Se merece grabar un disco de salsa porque es algo que nació en ella y nunca es tarde cuando Dios te da talento. Para mí es un privilegio poder estar aquí, en el Callao, el pueblo más salsero del planeta Tierra. Llevo 30 años visitándolo. Lo único que puedo hacer es agradecer por aceptar mi música y compartir con estas dos diosas que creen en mí como persona”, destaca la intérprete y reconoce además, el talento del músico peruano.

“Es bien difícil tener un don como el que tiene Tony, es un genio, un maestro, no es un simple músico. Estudió, sabe cómo mezclar los instrumentos”, remarca.

“Es un genio, un maestro, no es un simple músico", señala La India sobre el percusionista peruano Tony Succar. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

‘La diva del pueblo’

Haila, quien al igual que La India, mantiene una estrecha amistad con Tony Succar, confía en que el artista peruano será una pieza fundamental en el renacimiento del liderazgo de la salsa en el mundo.

“Es como un hermano pequeño para mí. Desde el día en que nuestro hermano Marc Quiñones nos presentó, conectamos. Eso fue hace cuatro y desde entonces somos inseparables. Es un honor formar parte de las cantantes que puede producir. Lo admiro profundamente, es un crack de la música tropical, puede llegar muy lejos, tiene mucho conocimiento, es un niño prodigio y se deja guiar, le gusta aprender”, enfatiza.

Haila es gran amiga de Tony Succar, Destaca el talento artístico de Mimmy. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Finalmente, reflexiona sobre “Sin Fronteras”, una creación de Tony Succar que tanto La India como ella venían acariciando desde hace dos años. “Siempre nos preguntábamos con quién íbamos a grabar, hasta que elegimos a Mimy, definitivamente la artista de la familia Succar. Es una mujer hermosa y con una voz increíble. Se merece lo que le está pasando. Llegó el momento de que el mundo reconozca quién es ella. Tiene el carisma de Celia Cruz, esa energía que te atrapa. Ojalá que este single maravilloso la lleve a la cima de la gloria”, subraya.