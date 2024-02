Tony y Mimy Succar viven un sueño luego que su álbum “Mimy y Tony”, el primer producido por el percusionista para su progenitora, fuera nominado a los Grammy. La emoción de la familia es tan grande que la cantante no pudo contener las lágrimas al recibir la medalla de nominación en Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tony Succar compartió un video en el que aparece su madre, Mimy Succar, notablemente emocionada y sin poder contener las lágrimas al recibir su medalla de nominación al Grammy.

“Hoy recibimos las medallas de nominación del Grammy, y ver la reacción de mi mamá y mi papá me emocionó mucho. Muchas cosas pasaron por mi cabeza, décadas de sacrificio, sueños que para ellos tal vez pensaban ya no eran posibles, pero una vez más me di cuenta de que Dios siempre está allí, y la vida es hermosa cuando hay amor. Eso es lo más importante”, escribió Tony.

Como se sabe, Tony Succar y su madre fueron nominados al Grammy 2024, en la categoría Mejor Álbum Tropical. Esto gracias a su disco ‘Mimy y Tony’, el primer álbum producido por el artista para su progenitora, quien cumplió su sueño a los 64 años.

Ambos artistas competirán con grandes exponentes de la música latina como Rubén Blades, Carlos Vives, Grupo Niche, Luis Figueroa y Omara Portuondo. El evento se llevará a cabo el 4 de febrero a las 8:00 p.m. en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.