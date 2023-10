La dupla integrada por Tony Succar y su madre Mimy estrenaron el video musical de “Un disco nuevo”, canción que rinde homenaje al Día de la Canción Criolla, celebración tradicional de la cultura peruana.

Un disco nuevo ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y videoclip oficial en Youtube. Esta canción nació como una idea de Jorge Luis Piloto, considerado como uno de los mejores compositores en Miami y ganador del Latin Grammy.

Apareció durante el proceso de grabación del disco debut de Mimy y al inicio, la canción era un tango, pero Tony se encargó de llevarla a su campo y terminó incluyendo un poco de vals y tondero.

¿De qué trata “Un disco viejo”?

Mimy Succar comentó que “Un nuevo disco” trata acerca los amores imposibles que la sociedad de antaño no aceptaba. “Se separan, pero ella siempre pensaba en él, luego ella lo ve, y hubiese querido tener una relación. Por eso me gusta esta canción, es muy especial para interpretarla. Me trae muchos recuerdos. Es linda”, indicó.

Por su parte, Tony asegura que desde que escuchó la canción sabía que la voz de su madre sería la ideal para interpretarla. “Fue algo que me sorprendió, como todo el disco. Me ha ido sorprendiendo cada vez más porque es muy pasional ella, ya agarró la cancha para la grabación, y tiene una voz muy poderosa, ella se conectó tanto con la canción”, comentó el ganador de dos Grammy Latino.

Sobre la canción, Tony dijo que fue compuesta por Luis Piloto y Ender Thomas. Se grabó en Criteria Studios, estudio que trabajó con Michael Jackson, y tuvo el apoyo de Milton Sesenton y Tito Manrique.

“Hay que tomar en cuenta que esa parte orquestal no es tan popular en un vals. Lo de las cuerdas es algo que me gusta desarrollar, porque siento que se presta para el género, y entonces esa es una fusión, es un poco más americano, donde se aprecian el ensamble grande de cuerdas que me gustan mucho”, expresa Tony.

¿En dónde se grabó “Un disco viejo”?

El videoclip fue grabado en el Teatro Municipal de Lima, junto a músicos de la orquesta sinfónica de Chancay. Contó con la dirección del Tony Succar y Coco Bravo, así como la actuación especial de su padre Antonio.

“Tengo que admitir que me pasó un poco lo que dice la letra de esta canción. Mis padres no querían que me case con Antonio. Pero, yo soy muy rebelde, sabía que era una buena persona. Ahora mis padres están muy contentos”, precisa Mimy.

Un disco viejo es una canción que está incluida en el disco debut de Mimy, ‘Mimy y Tony’. Tiene 11 canciones y cuenta con la colaboración de importantes músicos como La India, José Alberto ‘El Canario’, Nora Suzuki, entre otros.