Miranda! y Lali Espósito llegarán por primera vez juntos a Perú con su gira “BOM”. (Foto: Difusión)
Miranda! y Lali Espósito llegarán por primera vez juntos a Perú con su gira “BOM”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Miranda! y Lali Espósito llegarán por primera vez juntos al Perú para ofrecer un concierto como parte de su gira “BOM”. El espectáculo se realizará el próximo 20 de febrero de 2027 en Costa 21, donde ambos artistas compartirán escenario en una noche que reunirá algunos de los temas más representativos del pop argentino.

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