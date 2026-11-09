Miranda! y Lali Espósito llegarán por primera vez juntos al Perú para ofrecer un concierto como parte de su gira “BOM”. El espectáculo se realizará el próximo 20 de febrero de 2027 en Costa 21, donde ambos artistas compartirán escenario en una noche que reunirá algunos de los temas más representativos del pop argentino.

La agrupación argentina Miranda!, integrada por Ale Sergi y Juliana Gattas, interpretará algunas de las canciones como “Don”, “Yo Te Diré”, “Perfecta”, “Prisionero”, “Hola”, “Tu Misterioso Alguien”, “Mentía”, “Traición” y “Uno los Dos”.

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Por su parte, Lali Espósito llegará a Lima con un repertorio que reúne diferentes etapas de su carrera como cantante y compositora. La artista argentina cuenta con canciones como “A Bailar”, “Asesina”, “Mil Años Luz”, “Soy” y “Ego”, que forman parte de su trayectoria musical.

Miranda! y Lali Espósito llegarán por primera vez juntos a Perú con su gira “BOM”. (Foto: Difusión)

La trayectoria de Lali también comprende su participación en producciones televisivas y musicales. Su paso por la ficción argentina “Casi Ángeles” y su etapa como integrante de Teen Angels contribuyeron a posicionarla entre el público juvenil.

Posteriormente, amplió su proyección internacional con su participación en la serie española “Sky Rojo”. Otro momento destacado de su carrera fue su interpretación del Himno Nacional argentino durante la final de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

La gira “BOM” representa el encuentro artístico entre Miranda! y Lali Espósito, quienes compartirán escenario para interpretar canciones de sus respectivos repertorios y temas vinculados con este proyecto musical.

¿Cuándo y dónde será la venta de entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Miranda! y Lali Espósito en Lima se realizará el jueves 12 y viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 12:00 p. m., a través de Teleticket. Durante estas dos fechas, los usuarios podrán acceder a un descuento del 15% al pagar con tarjetas Interbank.

El concierto se llevará a cabo el sábado 20 de febrero de 2027 en Costa 21, en San Miguel. La presentación forma parte de la gira “BOM” y reunirá por primera vez en el país a ambos exponentes del pop argentino en un mismo escenario.