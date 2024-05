Miriam Cruz (Santo Domingo, 1968) tenía apenas 13 años cuando se unió a Las Chicas del Can. A esa edad le cantaba al amor, al desamor y a la seducción con gracia, osadía y una voz prodigiosa. Pero apenas culminaba el show, detrás de las luces, las miradas y los aplausos volvía a ser la niña que se divertía jugando con muñecas.

En una de las primeras presentaciones de la agrupación merenguera en Lima, la afamada artista dominicana fue fotografiada jugando con una muñeca detrás del escenario. “Vi esa foto, estaba con un pantalón negro y una blusa roja o coral. Me la tomaron durante un descanso. Era muy chica cuando empecé en la agrupación, era una niña”, recuerda.

Desde muy pequeña, Cruz Ramírez destacó por su voz. Alentada por su padre y su tío, el famoso merenguero Wilfrido Vargas, quien predijo que se convertiría en una estrella de la música dominicana, en 1982 ingresó a la agrupación que Belkis Concepción había formado a finales de los años 70, compuesta exclusivamente por mujeres.

“Lo primero que hicieron cuando ingresé al grupo fue llevarme a un salón de belleza para teñirme el cabello de rubio claro, y así aparentar mas edad. Parecía gringa [ríe]. Y como cantábamos en clubes, también incidieron en mi vestimenta. Lo mío siempre ha sido trabajar, fue un compromiso que asumí desde pequeña. Cumplí 15 cantando en Aguadilla, un pueblo de Puerto Rico”, recuerda.

Ingresar a la agrupación fue un sueño hecho realidad para Miriam, pero separarse de sus padres a una edad tan temprana y durante largos periodos de tiempo significó un gran sacrificio. “Lloraba mucho porque las giras duraban meses y apenas regresábamos al país por una semana”, cuenta. Sin embargo, el momento más doloroso fue cuando su padre falleció mientras Las Chicas del Can estaba de gira en Puerto Rico.

“Me hicieron regresar a Santo Domingo con engaños para participar en el velatorio. Hasta ese momento, no me habían dicho que mi papá había fallecido. Fue muy triste. Dos días después, tuve que ir al estudio de grabación para grabar ‘Mami, qué será lo que quiere el negro’. Ese tema alberga todo el dolor y la melancolía que sentía en ese momento. El show debía continuar”, asiente.

En sus inicios, la agrupación merenguera se enfrentó a estereotipos en un mercado machista, donde predominaban los pantalones y bigotes. Miriam rememora que, entre las numerosas barreras que encontraron, estaba la prohibición de tocar güiro e instrumentos de viento.

Teresa Domínguez era la encargada de tocar el güiro en “Las Chicas del Can” y de interpretar uno de los temas más populares de la agrupación: “Juana la cubana”. Debido a esto, se especuló que ella era la musa que inspiró la canción, pero esto resultó ser falso. Miriam Cruz aclara que la verdadera inspiración para la canción, compuesta en 1986 por Fito Olivares junto a sus hermanos Jaime y Javier, fue una mujer cubana. Se trataría de la Juana Bacallao, conocida como la Diosa negra de los escenarios de Cuba.

“Wilfrido adaptó esa canción a merengue. El día que la estrenamos en un festival en la Calle 8 de Miami, Wilfrido, quien ya tenía la tutela del grupo, me pidió que bailara el tema. Me negué. Le dije que solo cantaría. Fue entonces cuando Teresa, quien estaba a mi lado, resolvió el problema. Ella bailó. Fue así como surgió ese personaje tan exitoso y reconocido por toda la gente”, destaca.

Tras su independencia musical

En 1992, Miriam Cruz dejó Las Chicas del Can, que en ese tiempo estaba a cargo de Wilfrido Vargas, para iniciar su propio proyecto musical, denominado “Miriam Cruz y las Chicas”. De su primer álbum surgieron temas como “La Loba”, “Te propongo” y “Tómalo tú”.

“Comprendí que después de 10 años era hora de emprender algo por mí misma, buscaba superarme y explorar algo nuevo. Lo hice en el momento oportuno que el destino me permitió. Reconozco el éxito de Las Chicas del Can, pero dentro del grupo era una más. Ahora, con orgullo y satisfacción, puedo afirmar que soy la Diva del Merengue, un nombre reconocido en todo el mundo”, enfatiza.





Su vida a la pantalla grande

Con 38 años en la música, Miriam está lista para contarle al mundo su inspiradora historia de vida. Y lo hará a lo grande, a través de un docufilm que lleva por título “Miriam Cruz, la historia de una diva”. Dirigido por el cineasta Giancarlo Beras-Goico, la esperada producción llegará a las pantallas a inicios del 2025.

“Hace una semana terminamos las grabaciones, ahora estamos en la etapa de edición. Estoy súper emocionada con este proyecto. Contaré mi historia desde los 10 años porque antes de ser una chica del can hubo un artista en República Dominicana que me descubrió, mucho antes que Wilfrido Vargas”, comenta evitando develar el nombre. “Sabrán de quién se trata cuando vean la película”, advierte.

“Seguiremos con mi etapa en Las Chicas del Can, que fue hermosa. Luego cuando me independicé. Lo más importante de esto es que pueda contarlo y disfrutarlo junto a todo el mundo. Estoy ansiosa. Seré como el hilo conductor de esta historia. Tres actrices me interpretarán en las diferentes etapas de mi vid (10, 15 y 20 años) También Sé que algunos artistas han hablado de mí, de mis inicios, pero desconozco qué dijeron. Será emotivo, se tocó fibras sensibles”, asegura.

Miriam Cruz, exvocalista de Las Chicas del Can, legendaria agrupación merenguera dominicana. (Foto: @newstarmusik) / Michael Fullam

Vuelve al Perú

En su etapa más madura y de éxito, Miriam Cruz alista maletas para reencontrarse con su público peruano. Ofrecerá tres presentaciones, los días 22, 23, 28 y29 de junio.

”La última vez que visité Perú estaba con Las Chicas, con Eunice Betances y Teresa Domínguez, la del güiro. Fuimos con la delantera de la banda y una agrupación pequeña formada solo para esos shows. Aquella vez nos quedamos como dos o tres semanas visitando cada rinconcito del Perú y disfrutando de su gente y su comida. En esta oportunidad nos quedaremos dos semanas”, subraya.

Miriam Cruz ofrecerá cuatro presentaciones en el Perú Sábado 22: Primer Festival San Juan Explosivo en la explanada de C.C. Plaza Norte. Domingo 23: Centro de Convenciones Mr. Pardo en el Primer Festival San Juan Explosivo 2024, Iquitos. Viernes 28: Centro de Convenciones Barranco, Lima. Sábado 29: Discoteca Heaven, Ica.