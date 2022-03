Otoño de 2010. Conducir un programa de TV no estaba en los planes de Saywa ni de Damaris, cuando les llegó la propuesta de TV Perú para estar al frente de una nueva etapa de “Miski Takiy”. Sin embargo, aceptaron el reto y juntas repotenciaron el espacio que revaloriza las expresiones musicales tradicionales de nuestro país.

“A Damaris le escriben a su correo para ver si nos interesaba conducir el programa. Ella es la que me da la noticia. La verdad, a mi hija no le interesaba, pero ella me dice: ‘De repente a ti, sí’. Y por supuesto que me parecía interesante porque lo vi como una oportunidad para poder ayudar a los artistas, pues siempre hay favoritismos y condiciones en los programas de folclore”, destaca Victoria Porras Quintanilla, la popular Saywa.

Han pasado casi once años desde entonces. La interprete de “Tusuykusun” ya no forma parte del programa. En 2021 decidió dar un paso al costado para dedicarse únicamente a la música. Saywa conduce actualmente el espacio con Renata Flores.

El programa de despedida a Damaris, fue una de las ediciones más sentimentales. Pese a haberse preparado anímicamente para cuando ese día llegara, la intérprete de “Tu grandeza” no pudo evitar emocionarse. “Fue un programa especial, hecho con anticipación, planificado, sabía todo lo que iba a pasar, pero igual derrame algunas lágrimas. Lo bueno es que no se dieron cuenta”, aclara la artista.

“Miski Takiy” tiente actualmente en la conducción a Saywa y Renata Flores. Durante algunos meses estuvo también Aracely Poma.

“Ingresaron para darle fuerza al programa, pero Aracely tuvo que irse porque me parece que tenía una propuesta de trabajo de Estados Unidos. Ahora estamos solo Renata y yo. Aprendemos mutuamente, es una chica muy linda y talentosa. Hace poco estuvimos en Huamanga grabando la nueva temporada que pronto saldrá al aire”, describe Saywa.

Génesis

“Miski Takiy” nació en marzo de 2001 bajo la dirección y producción general de July Sánchez Fuentes. El nombre fue inspirado en la descripción que hace el amauta José María Arguedas al referirse al “canto dulce” de las mujeres que en coro interpretaban los harawis. Zampoñas de Camilaca fue la banda sonora inicial del programa, y María Jesús Rodríguez ‘La Miski’ la primera conductora.

“July Sánchez, quien es hija de Jilguero de Huascarán, es una maestra que ha estudiado bastante la cultura de nuestro país. Para ella fue un verdadero reto sacar adelante un programa de calidad en el canal del Estado. Lo que buscaba era dar vitrina a artistas desconocidos y conocidos, pero por supuesto que hagan bien su trabajo. Son muchos los artistas que han surgido en el programa”, destaca.

“Damaris, por ejemplo, debutó en TV en Miski Takiy, tenía 14 años, todavía no había grabado un disco, pero como el programa tenía un marco musical y tocaban en vivo, el cantante podía cantar sin problema. Aquella vez cantó ‘Triste y sola’, un tema que lo escribió cuando se fue de viaje y se quedó sola. Fue su primera canción”, añade Saywa.

"A los artistas nuevos siempre trato de motivarles para que no se pongan nerviosos en TV, les hablo en quechua, les doy agua de azahar y de florida. Eso ayuda para que no se queden en blanco. A muchos les ha pasado. Este programa es un espacio para todos los artistas, es una gran vitrina para mostrar a valiosos representantes de nuestra música. Es una gran responsabilidad y a la vez una bendición para mí", subraya.





Saywa asegura que estar al frente de "Miski Takiy" es una gran responsabilidad". (Foto: archivo personal de Saywa)

Retorno a la presencialidad

El 2 de abril Saywa junto a Lalo Arroyo, Nancy Manchego y Adolfo Salazar ofrecerán el concierto presencial denominado La Noche del huayno, en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.

