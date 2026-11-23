Olga Tañón fue una de las artistas invitadas a la competencia preliminar del Miss Universo 2026, realizada el domingo 22 de noviembre en Puerto Rico, donde ofreció un espectáculo musical que cautivó a todos los presentes.

La intérprete subió al escenario para cantar junto al artista puertorriqueño Benyo el tema oficial de esta edición, titulado “El Universo”, una producción que acompaña la celebración de los 75 años del concurso internacional de belleza.

Durante su participación, la ‘Mujer de fuego’ puso el ritmo a la jornada con una propuesta musical que combinó el merengue y los sonidos contemporáneos, en una noche que también estuvo marcada por el desfile de las representantes de distintos países.

Todo mi respeto para la señora Olga Tañón, pero esa canción que hicieron para el Miss Universo suena como algo que cantaría Charly Flow en la reina del flow. PERDÓN😭 #MissUniverse https://t.co/Wudll99geI — nacho con O (@NachoConO) November 23, 2026

La participación de Tañón formó parte de una velada en la que las concursantes desfilaron en traje de baño y vestido de gala, dos etapas importantes para la evaluación del jurado y la selección de las semifinalistas que avanzarán a la siguiente fase.

Perú en el Miss Universo

En la gala preliminar, Luren Márquez desfiló en traje de baño con una propuesta en tonos celestes y, posteriormente, lució un vestido de gala dorado diseñado por José Zafra, inspirado en el amanecer sobre las dunas del desierto de Ica. El diseño incorporó detalles que evocaban los racimos de uvas y la tradición vitivinícola de la región.

Esta no fue la única ocasión en que Márquez llevó la identidad de su tierra natal al certamen. Durante la competencia de traje típico, presentó ‘Oasis de Ica’, una creación de Beto Pinedo que rindió homenaje a la Huacachina, las Líneas de Nasca y la Vendimia.

El amanecer en el desierto de Ica marcó la entrada de Luren Márquez a la pasarela de la competencia preliminar de Miss Universo 2026. (Foto: Instagram / @missperuofficial)

La gran final del Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se conocerá a la sucesora de Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior.