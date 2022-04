Kim Myung-jun, conocido como MJ de ASTRO, la banda de K-pop, anunció su enlistamiento al ejército el pasado 9 de abril del 2022. El idol dio a conocer la noticia en el fan meeting que organizó la boyband llamado “ASTRO AROHA Festival 2022 – Gate 6″, en el que conmemoraron el debut de la agrupación en el Estadio Olímpico de Balonmano SK en Seúl. Este evento sería el último que contará con la presencia del vocalista de ASTRO antes de su ingreso al ejército.

El requerimiento del servicio militar es de cáracter obligatorio en Corea del Sur. Todo joven entre los 18 a 35 años deberá cumplir con esta orden - en la historia del país se han presentado muy pocas excepciones al servicio, un ejemplo es la ley BTS que actualmente el Gobierno surcoreano está evaluando -.

El vocalista principal de ASTRO dio un emotivo discurso y la reciente noticia a AROHA entre lágrimas. Además, el idol hizo oficial que el 9 de mayo del 2022 comenzará a servir a su país cumpliendo con el adiestramiento militar. Kim Myung-jun declaró: “Me enlistaré en el ejército el 9 de mayo. Lamento mucho tener que dar este tipo de noticias hoy, cuando finalmente nos reuniremos en persona por primera vez en mucho tiempo. Pero por eso, hoy es tan preciado para mí, y creo que será el día que más recordaré”.

MJ agregó finalmente: “Estaba tan feliz de ver a AROHA por primera vez en mucho tiempo, y regresaré como una versión más fresca y madura de mí mismo (...) “Así que disfruten de nuestra reunión de fans hasta el final de hoy y cuiden bien a mis compañeros miembros de ASTRO. Gracias a todos”.

"Seguiremos estando juntos en el futuro también, así que quédense a nuestro lado".



Esto nos hace pensar que estuvieron hablando de su renovación con fantagio como grupo. Es como si quisiera dejarnos tranquilos de que no se irán.



Cr@/ binanamiIk pic.twitter.com/GIyrRzaa3S — ASTRO 아스트로 Argentina (@ASTRO_ARGENTINA) April 9, 2022

Tras el discurso, Fantagio Entertainment (la compañía representante de ASTRO) publicó el siguiente comunicado, compartimos una versión traducida:

[COMUNICADO 📢] Información sobre el alistamiento militar de #MJ



¡Le deseamos lo mejor y esperemos que se nos pase muy rápido este tiempo sin nuestro hyung!#ASTRO @offclASTRO https://t.co/ZctWs2a92L pic.twitter.com/kfJHW6l0Ld — ASTRO 아스트로 SPAIN🔮 (@ASTRO_Spain2) April 9, 2022

El servicio militar tiene una duración de dos años, el idol ha confirmado que ASTRO seguirá unido cuando regrese de cumplir su deber, sin embargo; es incierto por cuanto tiempo puedan estar juntos luego de un posible comeback ya que, los otros miembros de la agrupación también tendrían que enlistarse al ejército. De mayor a menor, el primero en enlistarse es MJ, luego le seguiría Jinjin, Cha Eunwoo, Moon Bin, Rocky y por último Sanha, quien es el menor del grupo con solo 22 años.

Los integrantes de ASTRO se despiden de MJ

En el evento realizado, los compañeros de banda de MJ dieron emotivos mensajes para su vocalista como despedida. En orden (por edad de los miembros de ASTRO), dijeron lo siguiente:

Jinjin: “Tu ausencia me golpeará muy fuerte, aún no puedo imaginarlo, pero puedo sentirlo. Tu energía brillante realmente lidera al grupo, te agradezco por eso. Como líder siempre te preocupaste por mí cada vez que estuve deprimido, eres un hermano mayor para mí, así que gracias.”

Eunwoo: “Mantente sano, correré hacia ti cada vez que me necesites, no importa dónde estés. Siempre estaré a tu lado, no pienses ni por un segundo que estás solo.”

Moonbin: “El tiempo vuela, te conocí en el colegio no sé qué decir. Sirve al país y hazlo bien. Vuelve sano y salvo. Te esperamos nuestro main vocal. ¡Fighting! Te quiero.”

Rocky: “Siempre seremos ASTRO, siéntete orgulloso. La ausencia de nuestro pequeño y precioso MJ. Sea lo que sea, no importa la circunstancia, nuestro MJ siempre brillará más.”

Sanha: “Me siento muy sentimental, se siente como si mi hermano de verdad se estuviera yendo, eso demuestra el vínculo que tenemos. Somos una familia.”