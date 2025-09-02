Molchat Doma, la banda del viral “Sudno”: “Hay una atmósfera gris y tensa que se filtra en nuestro sonido”

Cualquier persona con un uso promedio de Instagram o TikTok debe haberse topado con “Sudno”, pegajoso y oscuro tema de la banda bielorrusa Molchat Doma que ha sido innumerablemente versionada en videos, ‘reels’, memes y más.

Pero la banda es mucho más que ese fenómeno viral, y busca demostrarlo con su primera visita al Perú como parte del muy interesante cartel del Veltrac Music Festival (ver recuadro abajo), el próximo 9 de noviembre.

Surgidos en la agitada y problemática zona de Bielorrusia –que se ubica justamente entre las enfrentadas Rusia y Ucrania–, el trío se trasladó hace un tiempo a Estados Unidos debido al conflicto, y desde allí ha seguido trabajando en su peculiar mezcla de post-punk, new wave, synth pop y dark wave. Su bajista, Pavel Kozlov, respondió algunas preguntas en exclusiva para El Comercio.

Su último álbum, “Belaya Polosa” parece menos post-punk y más apegada al sonido de los sintetizadores. ¿Ha sido intencional?

Sí, definitivamente fue intencional. Sentimos que este álbum requería un mayor enfoque en la síntesis y el ritmo. Queríamos explorar sonidos como el trip-hop, el IDM y los inicios del trance, y añadir más aire, detalle y profundidad espacial a la mezcla. No se trata de cambiar de género, sino de evolucionar hacia algo que nos ha interesado desde hace tiempo.

¿Dirían que su música está influenciada por el clima y el contexto de Europa del Este? ¿O es más que nada un estereotipo?

No es un estereotipo. El entorno en el que crecimos realmente moldea las emociones que expresamos a través de la música. No intentamos sonar como “Europa del Este” a propósito, pero hay una cierta atmósfera –gris, contenida, tensa– que existe dentro de nosotros y se filtra en nuestro sonido.

Me gustan las portadas de sus discos porque todas muestran colosales edificaciones soviéticas. ¿Cuál es la conexión entre la arquitectura y su música?

Definitivamente hay una conexión. La arquitectura, especialmente el modernismo y el brutalismo, refleja bien la atmósfera de nuestra música: su escala, su vacío y su sobriedad. No elegimos edificios al azar. Se convierten en una extensión visual del sonido.

Los cuatro álbumes de estudio de la banda bielorrusa Molchat Doma.

Siempre me pareció interesante cómo sus seguidores superan la barrera del idioma para admirar su música. ¿Alguna vez han pensado, por ejemplo, explorar letras en inglés u otro idioma?

No nos oponemos a experimentar en el futuro, pero por ahora nos sentimos cómodos expresándonos en el lenguaje que actualmente usamos. Nos permite ser honestos y sonar naturales. Sabemos que muchos oyentes no entienden la letra literalmente, pero eso no les impide sentir la música y su atmósfera, y eso es lo que realmente importa.

Sobre su tema “Судно” (“Sudno”) y su éxito viral: ¿podrías comentarme cuál es el mejor y el peor uso de la canción que hayan podido ver?

La canción realmente cobró vida propia en Internet. Ha habido momentos en que se ha usado con mucha consideración, en videos muy atmosféricos y artísticos, y eso siempre es agradable de ver. Pero también hubo casos raros, en los que la canción apareció en memes extraños o en contextos que chocaban completamente con su significado. Aún así, nosotros no hemos reaccionado airadamente, porque sabemos que la música tiene vida propia, y eso está bien. Pero siempre agradecemos que se respete su contenido emocional.

NUTRIDO Y DIVERSO ‘LINE UP’

Para celebrar sus 15 años de actividad, la productora Veltrac regresa con su Veltrac Music Fest, una propuesta que destaca por su perfil ‘indie’, la combinación de figuras consagradas y talentos emergentes, y una diversidad de estilos que, sin embargo, guardan una coherencia con la identidad del festival.

Este año, además de los bielorrusos Molchat Doma, reunirán a James (Reino Unido), Primal Scream (Escocia), Bomba Estéreo (Colombia), Dillom (Argentina), Santiago Motorizado (Argentina), Yami Safdie (Argentina), Bratty (México), Rubio (Chile) y Plastical People (Perú). La cita es el 9 de noviembre en el Costa 21 de San Miguel. Las entradas se venden en Teleticket.