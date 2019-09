Mon Laferte: así fue el concierto de la chica que se hace grande en Lima | CRÓNICA

La cara de los asistentes al Plaza Arena al ver que Alejandro y María Laura se iban del escenario por unos pequeños problemas técnicos era de sorpresa. Minutos después volverían y seguirían con su show. Pero lo más inesperado se generaría cuando, minutos antes a la presentación de Mon Laferte, comenzó una lluvia intensa e inusual en la capital, de esas que te empapan en segundos.

►Mon Laferte anuncia concierto en Arequipa con su "Norma Tour"



►Mon Laferte: revive nuestra entrevista con la cantante chilena



Y la sorpresa se convirtió en confusión, porque la lluvia no paraba, porque era atípica y porque los minutos esperando a Mon Laferte eran cada vez más largos.

El ingreso de la banda, más las pantallas encendidas, hacía presagiar que el show estaba por comenzar. Y para combatir la lluvia y el frío, sabor. Y para eso, Mon tiene una nueva receta: con la inclusión de varios vientos, la cantante chilena ahora (con su álbum "Norma") canta salsa y otros ritmos tropicales. Así sonaron temas como "Por qué me fui a enamorar de ti", "Cumbia para olvidar" y "Caderas blancas".



Así sonó el tema Caderas Blancas de Mon Laferte. (Foto: Francisco Medina)

Tras la entrada en calor con estos temas y la gente ya compenetrada con la música de la chilena, el público sigue mirando hacia el cielo como preguntándose en cuánto tiempo acabará esta lluvia. Al final lo único que terminaban encontrando eran gotas iluminadas por la potencia de las luces del escenario, lo cual hacía suponer que eso iba de largo aún.

Como el show de Mon Laferte, que tras un inicio bastante explosivo ahora le bajaba un poco las revoluciones con la esperada "Amor completo", tema que fue coreado por la totalidad de asistentes al Plaza Arena de Surco. Una trilogía de baladas seguiría en el amplio setlist que la intérprete tenía preparado para el público limeño. "Chilango Blues", "Canción de mierda" y "Paisaje japonés", que son temas no incluidos en su reciente disco, pero que Mon Laferte ha sacado en los últimos meses como singles.

Así sonó "Amor completo" de Mon Laferte. (Foto: Francisco Medina)

Mon aprovecha su presencia para hablarle al público limeño. Y aunque el tema casi siempre es la lluvia, también se da tiempo para contar que "Amor completo" se la escribió a un peruano y que Lima ha sido uno de los lugares donde ha compuesto varios de sus éxitos.

En la que es su tercera presentación consecutiva en el Perú (2017, 2018 y 2019), Mon Laferte luce más grande, pasaron algunos discos como "Vol.1" y "La Trenza" y ahora son los tiempos de "Norma", disco que le ha permitido presentarse en festivales como Coachella y que le ha abierto las puertas del retorno a su natal Viña del Mar, para cantar en importante festival latinoamericano.

Afectada por una gripe (pudimos comprobarlo por la mañana del viernes cuando la entrevistamos), la cantante chilena se da mañana para lucir su voz en todos tipos de temas, pero hay uno en particular en el que se luce toda la prolija banda que la acompaña: "No te fumes mi marihuana", en la que los músicos se desplazan por todo el escenario y tienen distintos momentos para mostrar su versatilidad, como Mon.

Durante el show suenan otros temas como "El beso", "Amárrame" y "Si tu me quisieras", canción que se desprende del aclamado "Vol.1" (2015).

Mon Laferte en Lima: Si tú me quisieras / Amárrame.

Tras despedirse con la fiesta que armó con "No te fumes...", Mon Laferte y su banda se despidieron del público, pero no como un adiós, sino como un hasta luego. Algunos no soportaron la lluvia (que sí, seguía intensamente) y se fueron, los que se quedaron pudieron disfrutar de "Tormento", "Mi buen amor" y el cierre -clásico ya- con "Tu falta de querer".

Mon Laferte ya no está, pero una vez más ha conquistado a su público. Una bonita costumbre para la chilena que radica en México, pero lleva un pedacito del Perú en ella.