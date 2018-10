Mon Laferte revela título y portada de nuevo disco

El nuevo disco de la cantante chilena se llama "Norma", aludiendo a su nombre de pila, Norma Monserrat Bustamante Laferte. Este álbum se publicará el 9 de noviembre, según reveló en Instagram y Twitter.



Este es el sexto disco de la chilena. Con él busca continuar el éxito de sus producciones "Mon Laferte Vol.1" y "La Trenza". De este nuevo álbum son los ya famosos sencillos: "El beso" y "Por qué me fui a enamorar de ti".



La porta del disco tiene un fondo rojo sangre. Mon Laferte luce con cabello suelto y una camisa blanca abierta, mientras intenta cortar con un gran cuchillo y una cebolla.



Esta es la portada de mi nuevo disco #norma que estará disponible a partir del 9 de noviembre. ❤️ pic.twitter.com/YdkHBtWAPB — MON LAFERTE (@monlaferte) 19 de octubre de 2018

En una colección de nueve videos, la estrella compartió segundos de las canciones que están incluidos en su disco "Norma".

"Ronroneo", "No te me quites de acá", "Por qué me fui a enamorar de ti", "Quédate esta noche", "Caderas blancas", "El mambo", "Cumbia para olvidar", "9 de noviembre" y "Si alguna vez" son los temas que componen este disco.



Este es un disco especial para la cantante. Fue grabado en los estudios de Capitol Records en Los Ángeles, todo en una sola toma, según explica la nota de prensa que promociona el álbum. Además, cuenta con la producción del músico latino como Omar Rodríguez-López.