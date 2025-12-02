Mon Laferte regresará a los escenarios en 2026 con su nueva gira internacional, en la que presentará su esperado disco “Femme Fatale”. La artista chilena llegará al Perú el 23 de mayo para ofrecer un concierto en el Multiespacio Costa 21. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 4 de diciembre a las 10 a.m. a través de Teleticket.

Su nuevo álbum “Femme Fatale” está compuesto por 14 canciones que fusionan pop alternativo y jazz, creando un sonido oscuro, sofisticado y profundamente poético. El concepto del disco se inspira en la figura arquetípica de la femme fatale, un personaje enigmático y poderoso que la artista transforma en una declaración de fuerza y autonomía.

En este proyecto, Mon Laferte explora un lenguaje musical híbrido donde conviven armonías densas, atmósferas nocturnas y una clara influencia del jazz. Esta propuesta se mezcla con la frescura del pop alternativo, dando como resultado un disco elegante, arriesgado y emocionalmente intenso, que consolida una nueva etapa en la carrera de la cantante.

Mon Laferte vuelve al Perú en 2026 como parte de su gira “Femme Fatale”. (Foto: Instagram)

“Femme Fatale” incluye los sencillos “Esto Es Amor”, en colaboración con Conociendo Rusia, y “La Tirana”, una explosiva unión con Nathy Peluso.

Además, presenta colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC y un encuentro memorable con Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en el tema “My One And Only Love”.

El concierto en Lima será una oportunidad especial para experimentar desde cerca el magnetismo, la intensidad y la vulnerabilidad que caracterizan a Mon Laferte. Su presencia en el escenario y su capacidad interpretativa la han convertido en una de las artistas más aclamadas de la música latinoamericana contemporánea.

Con este nuevo disco y su regreso a los escenarios, Mon Laferte reafirma su visión artística y su influencia global. El concierto en Lima se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en el Multiespacio Costa 21.