Como tantas historias que parecen sacadas de un guion de película—de Naomi Campbell a Christy Turlington, pasando por Gisele Bündchen—, la carrera de Stana Villamonte empezó con un encuentro casual. Tenía solo 12 años y paseaba con su mamá por el Jockey Plaza cuando un cazatalentos se les acercó y vio en ella a una modelo. Le entregó una tarjeta de presentación y, poco después, Stana ya posaba para catálogos y comerciales. Hoy, esa intuición inicial se transformó en una realidad tangible: es la protagonista del nuevo videoclip de Morat, “Vuelvo a ti”.

En los primeros segundos del clip que actualmente supera el millón de vistas y es tendencia en YouTube, aparece Juan Pablo Isaza vocalista de Morat, sosteniendo en su mano una fotografía de Stana Villamonte. Mientras la observa, le habla con melancolía. Le confiesa que la extraña, que su vida perdió el equilibrio y que, como un perro fiel, siempre termina volviendo a ella.

“Fue una experiencia increíble grabar con Morat, un grupo que me encanta y que es súper famoso. El video se hizo en Ciudad de México, durante todo un día. Cuando a Juan Pablo le dije que era peruana se le abrieron los ojos. Quieren mucho al Perú”, comenta la joven con emoción.

Villamonte recuerda claramente el proceso de selección: en el casting participaron varias modelos, entre ellas argentinas y mexicanas. Ella era la única peruana. Le explicaron que buscaban a una modelo para el nuevo videoclip de la reconocida banda colombiana Morat, aunque el proyecto estaba bajo estricta confidencialidad. Le pidieron enviar fotografías y tuvo que pasar por varias etapas antes de ser elegida.

Stana Villamonte durante la grabación del videoclip de Morat en Ciudad de México. (Foto: Lalo Fajardo)

“Buscaban una chica natural, que se viera fresca frente a la cámara. Incluso, en un momento quisieron probarme una peluca, pero al final decidieron que fuera yo tal cual soy. Al principio pensé que tendría una aparición breve, como extra, pero terminé siendo protagonista. Fue algo que gané con mi trabajo, nada me lo regalaron”, cuenta.

Stana ya había tenido una primera experiencia en videoclips con “Hecha pa’ mí” de Frontera, donde apareció como extra sin recibir pago alguna. Aun así, aceptó por la oportunidad de hacer contactos. “Ahí conocí a Emilia, la productora que luego me llamó para contarme sobre el casting de Morat”, recuerda con gratitud.

En ascenso

Desde hace un año y medio, Stana divide su tiempo entre México y Perú. Viajó inicialmente para visitar a una amiga, pero al descubrir oportunidades laborales en el mundo del modelaje y la publicidad, decidió extender su estadía.

“Soy modelo, comunicadora y publicista. Actualmente trabajo en una agencia de publicidad, pero también aprovecho los fines de semana y mis tiempos libres para hacer modelaje”, comenta. Para ella, el videoclip de “Vuelvo a ti”, de Morat, ha sido uno de sus proyectos más importantes hasta ahora.

Talento heredado

La joven de 31 años lleva el arte en la sangre. Proviene de una familia de artistas: su abuelo es Otoniel Villamonte, el carismático tenor que, a los 93 años, llegó a la final de la temporada 2022 de “La Voz Senior.”

“Desde que participó en el concurso, mi abuelo se hizo conocido. Vive en La Punta, y la gente le hizo pancartas con su cara. Fue muy emocionante”, cuenta con orgullo. Su padre y sus tíos también cantan, aunque como hobby. “Creo que crecer en ese entorno me hizo amar el arte y la música”, agrega.

Hoy, Stana no descarta explorar nuevas facetas. Tras su experiencia en el videoclip de Morat, muchos le han preguntado si es actriz. “Me decían: ‘Oye, qué bien, qué natural se te ve actuando’. Y no sé, algo empezó a hacer clic en mí. Cuando regrese a Perú, probablemente me meta a un taller de actuación y probar”, remarca.