Lo que menos piensa el seguidor de un artista cuando este anuncia un concierto es que va a cancelarlo. Desde la preparación psicológica para ver al cantante, los planes hechos con anticipación, los eventuales costos de la logística personal ― viajes, hospedaje y almuerzo― hay demasiadas variables que considerar como para pensar en el peor escenario. Para qué. Mejor ser optimistas.

A menos que se trate de Morrissey (Reino Unido, 1959). Allí sí está justificado dudar, es legítimo tener miedo a que otra vez vaya, no a cantar, sino a repetir la cantaleta de que algo pasó. El imprevisto, las disculpas, las ganas reprimidas de ver al “mejor público” de todos. Los peruanos conocemos bien esa historia, pero no somos los únicos.

Una historia de conciertos

Morrissey cantó por primera vez en Lima el 14 de marzo del 2012. “Cuando los críticos dicen que he vuelto, lo que en verdad quieren decir es que ellos han regresado. Yo no me paso la vida esperando que alguien me deje entrar a su sala de estar”, contó el artista en ese entonces a El Comercio, dos semanas antes del show. Días antes se había presentado en Viña del Mar, un show que no estuvo exento de polémica.

El 2013 fue un año particularmente negro para los seguidores de Morrissey en todo el mundo. El artista canceló 47 presentaciones solo en Estados Unidos, entre enero y mayo de ese año, por diversos problemas de salud, como una úlcera sangrante y una doble neumonía.

¿Pero se iba a recuperar, verdad? En apariencia, sí. Se suponía que el cantante volvería a cantar en Lima el 9 y 10 de julio, las fechas inaugurales del tour sudamericano, pero no fue así. Con el cantante ya en la ciudad, emitió el siguiente comunicado en sus redes sociales: “No tengo palabras para el dolor que siento por la pérdida del concierto en Perú. Luego de una bienvenida llena de amor en Lima. El mal se iniciaría mediante una simple comida en un restaurante de pastas, en donde pedí penne con salsa de tomate”, dijo. En resumen, se presumía una intoxicación.

Morrisey en el concierto que brindó en Lima en 20123, su primer show en la capital del Perú. / LUIS GONZALES

Unos días después, cualquier esperanza de que el tour sea retomado pereció, pero no por un asunto de salud. Dijo el cantante el 22 de julio del 2013: “Me han informado hoy de que la gira prevista por América del Sur se ha cancelado, y por tanto ha sido eutanizada, debido, según me han dicho fiablemente, a la falta de fondos”.

Las cancelaciones se estaban volviendo algo típico con Morrissey; él lo sabía. “En un año donde se han enterrado demasiadas decepciones, esta es de verdad la gota que derramó el vaso, y no soy el único en sentir esto. De pronto el futuro está ausente y mis disculpas son ahora tan frecuentes que ya parecen ridículas”, dijo. Según la web especializada We Heart Music solo en 2013 Morrissey canceló el 78% de todas sus fechas. Pero este no fue un récord para el artista, quien en 1996 iba a ser telonero de David Bowie en su gira europea, trabajo al que renunció: 100% de presentaciones de Morrissey canceladas.

El peor escenario

Como no hay mal que dure cien años, Morrissey volvió al Perú en 2015 y 2018; todos felices, todos coreando “Bigmouth Strikes Again” con el nombre de Juana de Arco en la garganta. Habrá que atesorar esos recuerdos porque a pesar de los shows gozados hay un patrón. En la web Reddit incluso se le ha dado un verbo a este asunto de las cancelaciones del vocalista: “Morrissey’d”, que sería algo así como “Morrisoneado”.

El Perú volvería ser víctima de esta ¿mala pasada? ¿escasa fortuna? “40 Years of Morrissey. Jueves 14 de septiembre del 2023 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición”, decía el anuncio del show. Pero no contaban con el dengue que contraería el cantante, por el que se canceló toda la gira latinoamericana. Se suponía que el show de Lima sería reprogramado para el 8 de febrero del 2024, pero otro comunicado se encargó de aterrizar al fan peruano: “debido a problemas de salud, el concierto de Morrissey en Lima fue cancelado”.

¿Este 2025 será diferente? Para no perder la costumbre, Morrissey pateó todas sus fechas de mayo último para el 2026 por una “sinusitis severa”. Eso sí, el cantante, una vez recuperado, retomó el tour; acaba de cantar en Glasgow. ¿Hay esperanzas para Lima? Puede ocurrir de todo desde aquí a noviembre, basta con revisar la historia. Si la vida es una lotería, ¿qué son entonces los conciertos de este artista? Nadie quiere ser “Morrisoneado”. No de nuevo.