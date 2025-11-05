El cantante inglés Morrissey volvió a decepcionar a sus seguidores latinoamericanos tras anunciar la cancelación total de su gira por la región, incluyendo el concierto que tenía programado en Lima para el próximo 20 de noviembre en Arena 1.

A través de un comunicado oficial, la productora Move Concerts Perú explicó que la decisión se debe a “motivos de agotamiento extremo del artista”, una situación ajena a la organización local.

“ Informamos al público que, por motivos de agotamiento extremo del Artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo , incluido el show programado para el 20 de noviembre en Arena 1 en Lima”, se lee en el mensaje difundido en redes sociales.

La productora indicó que las personas que compraron sus entradas a través de www.ticketmaster.pe recibirán el reembolso automáticamente en la tarjeta utilizada para la compra, dentro de los 15 días hábiles posteriores al 18 de noviembre.

Morrissey no se presentará en Lima por motivos de salud. (Foto: Redes sociales)

En el caso de quienes adquirieron sus boletos de manera presencial, deberán acercarse a los Centros de Experiencia Ticketmaster para iniciar el proceso de devolución.

“Ante cualquier duda o consulta, puedes comunicarte al Centro de Soporte al Fan de Ticketmaster”, precisó Move Concerts.

Un historial de cancelaciones

No es la primera vez que Morrissey cancela un concierto en Lima. En 2013, el artista suspendió 47 presentaciones en Estados Unidos y su tour sudamericano por diversos problemas de salud, entre ellos una úlcera sangrante y una doble neumonía.

Morrissey cancela por cuarta vez su concierto en Perú. (Foto: Redes sociales)

Ese mismo año, el cantante anunció la suspensión definitiva de su gira regional, alegando “falta de fondos”.

Diez años después, en 2023, una nueva gira latinoamericana fue cancelada luego de que el artista contrajera dengue, lo que afectó directamente la fecha que tenía programada en Lima. Aunque el concierto fue reprogramado para febrero de 2024, finalmente se canceló nuevamente “por problemas de salud”, según un comunicado oficial.