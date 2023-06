¡Se acabó la espera! Luego de cinco años, el cantante Morrissey anunció su llegada a Lima, Perú como parte de su gira de celebración por sus 40 años de trayectoria. El artista británico llegará el próximo 14 de septiembre para presentarse en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas saldrán a la venta desde este 22 de junio en Teleticket.

Move Concerts, empresa de entretenimiento encargada de traer a Lima shows como Depeche Mode, New Order, Erasure, OMD, Echo & The Bunnymen, The Psychedelic Furs y muchos otros, anunció que traerá la gira “40 Years of Morrissey” a Lima a precios especiales.

¿Cuánto costarán las entradas?

El show de Morrissey en el Anfiteatro del Parque la Exposición se realizará el próximo 14 de septiembre. Los precios son: Zona A: S/350, Zona B: S/240 y Zona C: S/150.

Las entradas para este imperdible evento saldrán a la venta general el 24 de junio en los módulos de Teleticket y a través de su web. Habrá una preventa exclusiva para tarjetas BBVA el 22 y 23 de junio y contarán con un 25% de descuento.

La gira “40 years of Morrissey” empezará el 10 de septiembre en Ciudad de México. Cuatro días después, el exvocalista de The Smiths llegará a Lima, Perú. Luego, del 17 al 30 de septiembre, Morrisey paseará su talento por Bogotá, Colombia; Santiago de Chile; Buenos Aires, Argentina; Sao Paolo, y Brasilia, Brasil. Tras cerrar su etapa por Latinoamérica, el cantante cruzará el continente y llegará a Estados Unidos.

En sus conciertos, el artista repasará sus grandes éxitos, como “Suedehead”, “Everyday is Like Sunday” y “First of the Gang to Die”, así como los éxitos de The Smiths, como “There is a Light that never goes out”, “How Soon is Now”, “This Charming Man” y otros.

