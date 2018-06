Morrissey en Lima: la historia detrás de 5 éxitos de The Smiths

La estrella británica del rock, Morrissey, vuelve a Lima el próximo 27 de noviembre, para ofrecer un concierto en el anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de la gira promocional de "Low in High School".

Moz tiene más de 30 años de carrera como solista, pero es inevitable asociarlo a su ex banda, The Smiths, que con solo 5 años y cuatro discos, revolucionó la historia del indie rock a nivel mundial, convirtiéndose en una de las bandas con más influencia en las últimas tres décadas.

Morrissey lo sabe, y es por ello que varios temas de la discografía de la agrupación son entonados en sus conciertos. Aquí hacemos un repaso a algunos de ellos:

1. There Is A Light that Never Goes Out (1986)

Infaltable himno de The Smiths. Morrissey canta en él que su pareja la saque de casa esa noche, no importa dónde, para luego repetir un estribillo tan suicida, bello y triste: "Nos chocamos contra un autobús de dos pisos, morir a tu lado será una forma celestial de morir".

El tema "There Is A Light that Never Goes Out", que suena en icónicas cintas como "Trainspotting" y "500 Days of Summer", es creación de Morrissey y Johnny Marr. Según reveló el cantante en su "Autobiografía", quiso dejar esta canción fuera del disco "The Queen Is Dead": "Con total adocenamiento, había pasado por alto el valor de 'There Is A Light That Never Goes Out' y le sugerí a Johnny que no debíamos incluirla en el álbum. Él suelta una risotada de garantía que interpreto como un pobre tontuelo y atajo mi protesta. Es una humillación con la que vivo porque la sugerencia se vuelve eterna, ya que la canción fue -y continúa siendo- tremendamente adorada como una de las piezas más poderosas del canon de los Smiths. A menudo es un alivio estar equivocado".

Sin embargo, nunca fue un single de "The Queen Is Dead". Johnny Marr preferió apostar por "Bigmouth" varios meses después de que se hubiera lanzado "The Boy with the Thorn in His Side" (también se temía que la radio no pasara un tema que indujera al suicidio) y solo como forma de promoción de un "Best Of", seis años después, se lanzó como sencillo "There Is A Light that Never Goes Out".

2. Please, Please, Please Let Me Get What I Want (1984)

Este tema dura poco más de 1 minuto y 50 segundos, pero no formó parte de un sencillo oficial, sino que estuvo dentro de otro single: "William, It Was Really Nothing". En "Please, Please, Please Let Me Get What I Want", Morrissey suplica a alguien que le dé lo que quiere porque "Dios sabe que sería la primera vez que podría obtenerlo". Habla de cambios y de sueños frustrados, mientras Marr toca al final de la canción una melodía desgarradora. También aparece en el filme "500 Days of Summer", y fue cantada por la actriz Zooey Deschanel para la banda sonora. Hoy es una de las baladas del indie rock más hermosas de la historia.



3. Girlfriend In a Coma (1987)

Primer single de "Strangeways, Here We Come", el cuarto y último disco de The Smiths. Morrissey canta en esta canción: "Mi novia está en coma, es grave, hay veces que la habría estrangulado, pero ya sabes que odiaría que le pasara algo". Fue censurada en la radio de la BBC porque sonaba políticamente incorrecta. Con un coro adictivo y repetitivo, logró atrapar a sus seguidores a finales de los ochenta, y aún es recordada como una de las mejores canciones de la banda.



4. This Charming Man (1983)

Segundo single que publicó The Smiths, pero que en principio no fue incluido en la edición original del debut homónimo del grupo, que se estrenó en 1984. "This Charming Man" habla sobre un ciclista que pincha discos y es recogido por un "hombre encantador", que le recomienda que devuelva su "anillo" (según explican algunos fanáticos, que se divorcie o no se case). Es una de las piezas más homoeróticas de la banda. Varios críticos musicales aseguran que es una carta de amor de Morrissey a otro hombre. Frases como: "Podría salir esta noche, pero no tengo nada elegante que vestir", o "un hombre guapo cómo tú no debería preocuparse por eso", mantienen un juego sexual que hasta ahora es comentado.



5. How Soon Is Now (1984)

"How Soon Is Now" también fue un tema incluido en el single "William, It Was Really Nothing", y que posteriormente se convirtió en uno de los más representativos de la banda. "Cállate, ¿cómo me puedes decir que me tomo las cosas mal? Soy humano y necesito que me quieran. Al igual que todos los demás", dice un cínico Morrissey en la letra. Aunque lo que más desconcierta es la introducción del tema, una melodía que causa ansiedad por su oscuridad. "Hay un club por si quieres ir, puede que encuentres a alguien que de verdad te quiera, así que vas y te plantas ahí, y al final te marchas solo, te vas a casa y te echas a llorar y te quieres morir", canta Moz en los casi 7 minutos que dura la canción.



BONUS

Panic (1986)

Quizá el tema más bailable de The Smiths. Inspirado tras la insensibilidad que tuvo un DJ británico que pinchó "I’m Your Man" de Wham! después de informar de la tragedia medioambiental de Chernobyl en la radio. La letra menciona varias ciudades de Reino Unido, donde existe pánico, y es mejor buscar un lugar seguro para salvarse de todo eso. El tema fue grabado sin uno de los integrantes de The Smiths, Andy Rourke, quien tenía problemas de adicción a la heroína. Actualmente es uno de los temas más tocados en las discotecas de música indie.