Morrissey en Lima: así fue el concierto del ex The Smiths | FOTOS

Con una camiseta de su rostro al estilo del Día de los muertos, Morrissey se presentó la noche del martes en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El concierto fue un viaje musical que priorizó principalmente la discografía en solitario del artista, aunque también hubo espacio para los clásicos de The Smiths.

Como ya es tradición en sus shows, los audiovisuales que acompañaban la música develaban la pasión del cantautor por el cine clásico, pero también hacían hincapié en su mensaje animalista. En "The Bullfighter Dies", por ejemplo, el cantante interpretaba "El torero muere y nadie lo llora porque todos queremos que el toro sobreviva" mientras se proyectaban imágenes de la crueldad en las lidias.



Esta es la tercera vez que Morrissey se presenta en escenarios peruanos. Su primer show fue en 2012, en el Jockey Club del Perú. Aquella visita pasó a la historia porque el músico sufrió una intoxicación alimenticia.

Este fue el setlist completo del show de Morrissey:



William, It Was Really Nothing

Alma Matters

I Wish You Lonely

Is It Really So Strange?

Hairdresser on Fire

Sunny

How Soon Is Now?

Back on the Chain Gang

The Bullfighter Dies

If You Don't Like Me, Don't Look at Me

Munich Air Disaster 1958

Dial-a-Cliché

Jack the Ripper

Hold On to Your Friends

Break Up the Family

Spent the Day in Bed

Life Is a Pigsty

Something Is Squeezing My Skull

Jacky's Only Happy When She's Up on the Stage



Encore:

Everyday Is Like Sunday

First of the Gang to Die