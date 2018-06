MTV MIAW 2018: BTS ganó premio Revolución K-Pop

Este ha sido el gran año de los chicos de BTS, agrupación de K-Pop que ha conquistado el mundo. Tras el premio recibido en la ceremonia de los Billboard Music Awards 2018, los ídolos de multitudes fueron agasajados nuevamente, esta vez en México, en los MTV MIAW 2018.

BTS estuvo nominada en la categoría Revolución K-Pop, premio que finalmente ganaron. Así, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin,V y Jungkook consolidan su popularidad en América Latina.

Al no estar presentes en México durante la premiación, BTS no pudo recibir el premio. La organización anunció la victoria de los surcoreanos no dentro de la ceremonia, sino por medio de un video transmitido antes de empezar la tanda comercial.

Si bien BTS siempre fue favorito a ganar en los MTV MIAW 2018, la competencia no fue sencilla. También tuvieron oportunidad de ganar las agrupaciones Big Bang, Exo, Girls' Generation, GOT7, Red Velvet, Seventeen y Super Junior.

Entregados por MTV Latinoamérica este 3 de junio, los MTV MIAW incluyen a figuras y virales manifestaciones de internet como gamers, fandoms, covers de baile y más. Esta es la primera vez que se reconoce la influencia del K-Pop en el evento.



DATO

Al cierre de este artículo, BTS no se ha pronunciado oficialmente sobre su nueva victoria.