MTV MIAW 2019: esta es la lista completa de nominados a los premios | FOTOS

Los MTV MIAW 2019 regresan renovados. La gala que premia lo mejor de la música latina, el mundo digital y los éxitos globales del entretenimiento se transmitirán este domingo 23 de junio vía MTV y MTV Play, y en esta nota te contamos quiénes compiten.

Como es sabido, los premios de MTV Latinoamérica, dedicados a los rubros favoritos de la generación 'millennial', se llevarán a cabo este año en México. Con mayor precisión: en el Palacio de los Deportes.

La ceremonia será animada por el actor Luis Gerardo Méndez y las youtubers Calle y Poché. Entre los famosos que han confirmado su participación destacan Bad Bunny, Halsey, Karol G y el grupo Piso 21.

Estos son todos los nominados a los MTV MIAW 2019:

ÍCONO MIAW

​Calle y Poché

Pautips

Lizbeth Rodríguez

La Divaza

Lele Pons

Luisito Comunica

JD Pantoja

Kimberly Loaiza

ARTISTA MIAW

Bad Bunny

​Rosalía

J Balvin

Maluma

Becky G

Ozuna

Reik

Sebastián Yatra

EXPLOSIÓN K-POP

BLACKPINK

BTS

EXO

GOT7

iKON

Red Velvet

Super Junior

Twice

ARRIBA MUJERES

Mon Laferte

Yalitza Aparicio

Alexa Moreno

Rosalía

Yosstop

Vico Volkóva

HIT GLOBAL

"Thank U, Next" - Ariana Grande

​"Bad Guy" - Billie Eilish

"I like it" - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"Without me" - Halsey

​"Sucker" - Jonas Brothers

​"Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper

"Happier" - Marshmello ft. Bastille

"Electricityt" - Silk City & Dua Lipa ft. Diplo, Mark Ronson

HIT DEL AÑO

​"Secreto" - Anuel AA & Karol G

"Mia" - Bad Bunny ft. Drake

"Con Calma" - Daddy Yankee & Snow

"Mala mía" - Maluma

​"Baila, baila, baila" - Ozuna

"Adán y Eva" - Paulo Londra

​"Calma" (remix) - Pedro Capó y Farruko

"Amigos con derechos" - Reik ft. Maluma

VIDEO DEL AÑO

"La pregunta" - Babasónicos

"Espejo" - Javiera Mena

"Pa dentro" - Juanes

"El beso" - Mon Laferte

"Pienso en tu mirá" - Rosalía

"Si tú te vas" - Ximena Sariñana



ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO

Café Tacvba

​Jesse & Joy

Mon Laferte

​Reik

​Sofía Reyes

Ximena Sariñana

J Balvin

Karol G

Maluma

Manuel Turizo

Piso 21

Sebastián Yatra

ARTISTA - FLAMA ARGENTINA

Duki

Lali

​Los auténticos decadentes

Neo Pistea

Paulo Londra

Tini

BROMANCE DEL AÑO

Jawy & Tadeo

JD Pantoja & Supertrucha

Mario Ruíz & Juanpa Zurita

Ami Rodríguez & Javi Ramírez

Mau & Ricky

Luisito Comunica & Berth Oh

Alex Caniggia & Fritanga

RISADICTOS

Backdoor

Escorpión

Que parió

Mario Aguilar

Te lo resumo así nomás

El podcast de Alex Fernández

REALITY DEL AÑO

Acapulco Shore 6

Resistiré

Nailed it! México

A ordenar con Marie Kondo

Rupaul's Drag Race

KILLER SERIE

Game of Thrones 8

You

Élite

Hanna

The handmaid's tale

STREAMER DEL AÑO

Windygirk

Arigameplays

Fernanfloo

Elded

Coscu

PAREJA EN LLAMAS

Aristemo

Juliantina

Rio & Tokio - La casa de papel

Marina & Nano - Élite

#INSTACRUSH

Sebastián Yatra

Mane

Danny Alfaro

David Allegre

Brianda Deyanara

Luis Gerardo Méndez

Paulo Londra

Manuel Turizo

#INSTAPETS

Octavio - Kenia Os

Puca - Juampa Zurita

Mailo - Dhasia Wezka

Perros Hoffman - Yosstop

Piggy Smallz - Ariana Grande

Miss Asia - Lady Gaga

#INSTASTORIES

Dhasia Wezka

​Kenia Os

​Anitta

Alex Casas

Kimberly Loaiza

Sebastián Villalobos

Sebastián Yatra

La divaza

FANDOM

BTS Army

Arianators

Aristemo fans

Juliantina fans

Super Junior Elf

​Seleanators

Daniela Legarda

Gonzok

Ana Vbon

Andrea Zúñiga

Supertrucha

Pedrito Vm

Killadamente

RIDÍCULO DEL AÑO

Galilea Montijo "Roma"

Belinda Albureada

Vestido de Angelique Boyer

Sergio Goyri contra Yalitza

Cardi B vs. Nicky Minaj

BOMBA VIRAL

Exponiendo virales

Ayuwoki

10 years challenge

Viejo lesbiano

¿Me escuchan, me oyen, me sienten?

Chimuelo

Milhouse challenge

Chi cheñol

INSTAGRAMER GLOBAL

Marshmello

Ariana Grande

Shawn Mendes

Jungkook

Billie Eilish

Bad Bunny

Juanpa Zurita

J Balvin

INSTAGRAMER GLOBAL

Llane

Luisa Fernanda W

Reykon

Mafe Méndez

Karol G

Javi Ramírez

Laura Tobon

Mario Ruíz

INSTAGRAMER NIVEL DIOS - ARGENTINA

Paulo Londra

María Becerra

Charlotte Caniggia

Kevsho

Tini

Agustín Casanova

Duki

Lali

INSTAGRAMER NIVEL DIOS - MÉXICO

Kenia Os

Mane

Malcriado. X

Berth Oh

Kim Shantal

Gisselle Kuri

Danna Paola

Mario Bautista

ARTISTA VIRAL

Anitta

Anuel AA

Cazzu

Lele Pons

Mario Bautista

Natti Natasha

Paloma Mami

Thalia

ARTISTA VIRAL

"Mia" - Bad Bunny ft. Drake

"Cuando te besé" - Becky G & Paulo Londra

"Taki taki" - DJ Snake ft. Selena Gomez, Cardi B, Ozuna

"Amor" - Los auténticos decadentes ft. Mon Laferte

"Desconocidos" - Mau & Ricky ft. Manuel Turizo, Camilo

"Duele" - Reik ft. Wisin y Yandel

"Con altura" - Rosalía ft. J Balvin, El guincho

"Rip" - Sofía Reyes ft. Anitta, Rita Ora

EMERGENTE

Alemán

Bándalos chinos

Ca7riel

Ed Maverick

Elsa y Elmar

Guetto Kids

Juan Igaramo

Vice Menta

TIKTOKER DEL AÑO

Jean Carlo León

Amara que linda

Ami Rodríguez

Xime Ponch

Joaquín Orellanas

Ivanna Pérez

Kevlex