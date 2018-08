Cardi B se perfila como la gran ganadora de la noche en los MTV Video Music Awards 2018. La rapera será la encargada de abrir el show en el Radio City Music Hall en Nueva York.



La cantante de origen dominicano está nominada en diez categorías y todo indica que se convertirá en la estrella más rutilante en la edición 2018 de los MTV Video Music Awards.



Cardi B, quien dio a luz a Kulture Kiari Cephus el mes pasado, compite por el premio a video del año 'Finesse', su colaboración con el cantante Bruno Mars. El video, inspirado en la serie cómica 'In Living Color', pasará la prueba de fuego en la premiación.



Cardi B, la más nominada de los MTV VMA 2018

Cardi B y Mars entran en competencia con Childish Gambino por 'This Is America', el popular Drake por "God's Plan" , Beyoncé y Jay-Z por "Apes*t", Camila Cabello con el tema "Havana", y Ariana Grande con su tema "No Tears Left to Cry".



Por otra parte, Jennifer López recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard a la trayectoria y subirá al escenario para poder complacer a todos sus seguidores.