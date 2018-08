Ya todo va quedando listo para la edición 2018 de los MTV Video Music Awards, los premios que reúnen a las figuras más populares de la música en inglés.

Este año, entre los más nominados destacan la rapera Cardi B y el dueto The Carters, integrado por los esposos Beyoncé y Jay-Z. Con su reciente disco "Everything is Love" y el single "Apeshit", la pareja compite en ocho categorías.

Childish Gambino y Drake destacan con siete nominaciones en los MTV VMA 2018. Ariana Grande y Camila Cabello recibieron menciones para cinco premios cada una, y Ed Sheeran empata con Young Thug con cuatro.

La ceremonia se realizará en el Radio City Music de Nueva York, y podrás seguirla en vivo en TV en estos horarios:

CANAL: MTV



HORARIOS POR PAÍS:

​Estados Unidos:

Zona Este: 9 p.m.

Zona Pacífico: 6 p.m.



España:

Lunes 3 p.m.



México, Perú, Colombia, Panamá: 8 p.m.

Argentina, Chile: 10 p.m.



SOBRE LA CEREMONIA

Jennifer López recibirá en los MTV VMA 2018 la máxima distinción: el premio Michael Jackson vanguardia en video, con el que reconocerán su marca en la música pop, antes entregado a Madonna, David Bowie, Justin Timberlake, Janet Jackson, Beyoncé, Rihanna, Kanye West, entre otros.

La ceremonia de los MTV Video Music Awards se emitirá en TV el lunes 20 de agosto.